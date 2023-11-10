У Кременчуці відбувся творчий вечір поетеси та літераторки Люсьєни Обревко

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 119

Люсьєна Обревко розповіла про своє життя та творчий шлях

У вівторок, 7 листопада, у Кременчуці, в художній галереї відбувся творчий вечір багаторічної членкині НСЖУ Люсьєни Обревко. Він був присвячений ювілею поетеси, літераторки, журналістки, редакторки, авторки багатьох видань. Привітати ювілярку прийшли друзі та знайомі, люди, з якими Люсьєна працювала та писала літопис творчого життя багатьох кременчужан.

Протягом творчого вечора присутні разом з ведучою «гортали сторінки» життя жінки.

…Люсьєна народилася у Полтаві, але з самого дитинства жила у Кременчуці. Вона завжди пишалася своїм батьком — журналістом, партійним діячем, обожнювала маму — інженерку трикотажної фабрики. У їхній родині завдяки батькам панувала дружня, тепла, весела атмосфера, яка й вплинула на формування характеру молодої жінки.

Жінка каже, що ні, але саме у школі № 20 написала першу замітку в газету.

— Наша команда КВК успішно виступила і ми з моїм товаришем Владом Мосьпаном вирішили написати про це в міську газету. Це й була моя перша спроба пера, — саме з цього почався її журналістський шлях.

Після закінчення школи у 1966 році Люсьєна вступила до Київського державного університету ім. Тараса Шевченка на факультет журналістики, відділення тележурналістики. В університеті вона була активісткою громадського життя, членкинею редколегії факультетської газети «Молодий журналіст».

Також була солісткою народної академічної капели «Дніпро» та ведучою концертів, а потім, вже у Кременчуці — ансамблю народних інструментів «Чорнобривці» клубу ім. Котлова.

У 1971 році завершила навчання, одержавши почесний знак «Відмінник навчання», медаль «Активний учасник самодіяльної творчості» і диплом журналіста.

Після закінчення вузу доля привела її до Кременчука. Свій трудовий шлях почала у серпні 1971 року з посади кореспондентки у міській газеті «Кременчуцька Зоря». Згодом стала завідувачкою відділу листів, потім — відповідальною секретаркою.

Люсьєна очолювала роботу п’ятьох відділів позаштатних кореспондентів, які охоплювали понад 100 активістів та школу «Юний журналіст».

У 1990 році з групою колег-журналістів заснувала газету Кременчуцької міської ради «Вісник Кременчука».

Крім того, протягом трьох років, починаючи з 1997-го, вона очолювала особисто засновану регіональну газету для жінок «Анастасія».

Також була авторкою літературно-публіцистичного проєкту «Кременчужанка. Жіночі долі» — у співавторстві з Юлією Жовтецькою у світ вийшло шість випусків книги.

Люсьєна — авторка і випускова редакторка книг «Відомі жінки Кременчука», «Талановита молодь Кременчука». Остання визнана кращим виданням 2015 року за версією Національної бібліотеки Національної Академії наук України ім. В.Вернадського.

Понад 20 років Л. М. Обревко була Президентом Кременчуцького міського жіночого клубу «Анастасія»», головою міського осередку НСЖУ, членкинею Благодійного Фонду «Журналістські ініціативи», секретаркою комітету ЗМІ Громадського Парламенту жінок України. За роки журналістської діяльності друкувалась у газетах та журналах, які виходили по всій території України.

У скарбничці нагород Люсьєни Обревко є почесні грамоти, медалі. Двічі вона отримувала звання «Жінка року» Полтавського обласного конкурсу «Ластівка». Також має почесний знак «За заслуги перед містом».

Вона — переможець Полтавського обласного конкурсу «Соціальна ініціатива», лауреат обласної журналістської премії імені Григорія Яценка, багаторазовий лауреат загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання».

Цього року, за підсумками ХХІ конкурсу «Українська мова — мова єднання», авторка здобула перемогу за книгу «Подаруй свій талант Україні» у номінації «Квітни, мово наша рідна!». Грамоту про це їй вручив голова Творчої спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ Володимир Шевченко. Також він передав ювілярці нагрудний знак НСЖУ «За відродження України», грамоти від Полтавської облради, Кременчуцької міськради та спілки журналістів.

Під час творчого вечора було багато привітань та побажань міцного здоров’я, миру та подальшого творчого натхнення. Сама Люсьєна весь час читала авторські вірші, які особливо брали за душу, бо в них всі переживання подій, які відбувалися протягом життя жінки.