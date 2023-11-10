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Надзвичайні новини, Споживач, Україна, Світ

НЕК «Укренерго» попереджає про розсилку шахрайських електронних листів начебто від її імені

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 169

На фото зразок небезпечних листів

Шахраї намагаються розсилати підрядникам і контрагентам «Укренерго» листи начебто від імені цієї енергетичної компанії.

Як повідомили у пресслужбі «Укренерго», такі листи можуть містити вірус.

Ознаки фальсифікації

  1. Лист відправлено не з офіційної адреси. Всі співробітники НЕК «Укренерго» користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від нашої компанії з іншого домену — видаляйте, не відкриваючи!
  2. ДП «Укренерго» не існує. Офіційна назва нашої компанії, яка використовується в діловому листуванні — НЕК «Укренерго». До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП «НЕК «Укренерго».
  3. «Бухгалтер Елена Витальевна» — фейк без прізвища. Співробітники НЕК «Укренерго» не ведуть листування без зазначення повних даних відправника і, тим більше російською мовою!

НЕК «Укренерго» вже звернулось до правоохоронних органів з прохання знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії.

Раніше ми писали, що «Укренерго» замовило захист підстанцій від ударів безпілотників.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: шахраї Укренерго фішинг шахрайство листи
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