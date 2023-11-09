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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі дзюдоїсти здобули нагороди відбіркового чемпіонату Полтавської області

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 250

 

Вони посіли перші, друге та треті місця

Вихованці СК «Кремень Дзюдо» здобули нагороди відбіркового чемпіонату Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, який відбувся 5 листопада у Кременчуці.

Як повідомили у спортивному клубі, хлопці та дівчата з кількох залів вибороли нагороди різного ґатунку:

  • 1 місце — Марія Біла (Кременчук)
  • 1 місце — Євгенія Капуста (Козельщина)
  • 2 місце — Іванна Розова (Козельщина)
  • 3 місце — Максим Тимошенко (Недогарки)
  • 3 місце — Денис Тимошенко (Недогарки)
  • 3 місце — Олександр Пашко (Недогарки)
  • 3 місце — Віталіна Кравченко (Кременчук)
— Чотири наших спортсмени зуміли відібратися на чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років, який пройде в кінці листопада в Ужгороді, — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що юні кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 призових місць на всеукраїнському турнірі.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: СК «Кремень Дзюдо»
Теги: переможці дзюдо чемпіонат турнір діти хлопці дівчата СК «Кремень Дзюдо»
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