Кременчуцькі дзюдоїсти здобули нагороди відбіркового чемпіонату Полтавської області

Вони посіли перші, друге та треті місця
Вихованці СК «Кремень Дзюдо» здобули нагороди відбіркового чемпіонату Полтавської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, який відбувся 5 листопада у Кременчуці.
Як повідомили у спортивному клубі, хлопці та дівчата з кількох залів вибороли нагороди різного ґатунку:
- 1 місце — Марія Біла (Кременчук)
- 1 місце — Євгенія Капуста (Козельщина)
- 2 місце — Іванна Розова (Козельщина)
- 3 місце — Максим Тимошенко (Недогарки)
- 3 місце — Денис Тимошенко (Недогарки)
- 3 місце — Олександр Пашко (Недогарки)
- 3 місце — Віталіна Кравченко (Кременчук)
— Чотири наших спортсмени зуміли відібратися на чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 15 років, який пройде в кінці листопада в Ужгороді, — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що юні кременчуцькі дзюдоїсти здобули 7 призових місць на всеукраїнському турнірі.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: СК «Кремень Дзюдо»
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.