Шлях до ЄС Україні відкритий: що вирішила Єврокомісія та коли почнуться переговори про вступ

Учора, 8 листопада, у Брюсселі ухвалили довгоочікуване, але поки що проміжне рішення Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС.
Європейська комісія пропонує здійснювати процедуру вступу України до Європейського Союзу за новою процедурою, яка передбачає одночасно підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з розв’язанням політичних проблем.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи рекомендацію Єврокомісії розпочати перемовини з Україною щодо членства, заявив, що Україна вже входить до європейської сім’ї.
Рішення Єврокомісії проаналізувала «Європейська правда» у статті «Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС». Даємо основні висновки з цього аналізу.
По-перше, воно має бути підтверджене на рівні саміту керівників держав-членів ЄС, який запланований на 14 грудня. Теоретично будь-яка країна Євросоюзу може його заблокувати. Найбільші побоювання щодо цього висловлюють відносно Угорщини. Проте, в самій Єврокомісії запевняють, що у грудні рішення саміту ЄС буде також позитивним.
По-друге, навіть таке рішення лідерів країн ЄС не позбавить Україну обов’язку виконати ще кілька передумов для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, про які Україні було відомо.
Головний позитив для України у тому, що попри заявлені передумови, технічний процес підготовки до вступу розпочнеться одразу після грудневого рішення.
Це і є новою, прискореною процедурою, яку розробили спеціально для України.
Проте, змістовна частина переговорів про вступ до ЄС розпочнеться лише після виконання цих умов.
На жаль, до переліку умов, які Єврокомісія поставила перед Україною, додали не тільки очікувані, а й неприємні для нашої країни норми, які просуває Угорщина. Мова йде насамперед про мовне питання для угорської меншини у галузі освіти, місцевого самоврядування та ЗМІ.
Остаточно цей перелік умов має затвердити саміт ЄС. За місяць, який лишився до його проведення, Україна матиме шанс переконати керівників держав-членів ЄС прибрати цю умову. Якщо ж цього не вдасться зробити, то доведеться її виконувати.
Єврокомісія, яка є виконавчим органом ЄС, рекомендувала державам-членам, які ухвалюють остаточне рішення, відкрити переговори про вступ України до Євросоюзу. Однією з підстав для прийняття такого рішення стала майже повна підтримка громадянами України майбутнього членства країни в ЄС — за різними соцопитуваннями приєднання до Євросоюзу підтримують близько 90% українців.
У своєму звіті Єврокомісія заявила, що реформи в Україні можливо проводити навіть під час війни.
І хоча це рішення ще потребує затвердження на саміті Євросоюзу, більшість країн-членів ЄС вже публічно оголосили про те, що безумовно підтримують рух України до вступу в Євросоюз та готові проголосувати за це.
На саміті ЄС 14 грудня мають бути точно визначені критерії для вступу України в Євросоюз, виконання яких моніторитиме Єврокомісія. А їхня оцінка відбудеться на наступному саміті — у березні 2024 року.
У разі схвальної оцінки ЄС планує якомога швидше, можливо навіть у квітні 2024 року, зібрати «міжурядову конференцію» ЄС, де країни-члени мають затвердити технічний документ за назвою «переговорна рамка». А далі почнеться змістовний процес переговорів.
До дуже важливої позитивної новини в аналізі «Європейської правди» називають нову, прискорену процедуру вступу, розроблену для України.
Для того, щоб зрозуміти її сутність наводиться порівняння — Албанія та Північна Македонія отримали політичне рішення про початок переговорів ще у березні 2020 року, але через поступовий процес вступу та висування різних політичних вимог, вони чекали на затвердження «переговорної рамки» понад 2 роки, та й досі не досягли значного прогресу. Лише грудні 2023 року ці дві західнобалканські держави планують почати змістовні переговори про вступ до ЄС.
Для України придумали процедуру вступу, якої досі не існувало. Єврокомісія вирішила перейти від покрокового до паралельного підходу у переговорах про вступ для нашої країни. Проміжні, технічні етапи розпочнуться прямо у грудні — щойно з’явиться політичне рішення саміту ЄС.
Проблема лише у тому, що на цьому саміті Україні потрібно отримати згоду усіх членів ЄС.
У рішенні Єврокомісії перераховані 4 вимоги, які Україна має виконати до березня 2024 року.
До цієї дати Верховна Рада має:
Щодо вимоги про лобіювання, в Брюсселі вважають, що це зменшить вплив олігархів в Україні. Подібної вимоги не було під час попередньої оцінки з боку Єврокомісії. Її додали лише зараз. І що викликає занепокоєння — навіть у самому ЄС відсутні «європейські стандарти лобіювання», про які згадує Єврокомісія. У різних країнах ЄС різний підхід до цього питання, а у багатьох країнах такого закону взагалі немає!
Тож маємо ситуацію, коли перед Україною ставлять вимогу, яка не ґрунтується на європейських нормах і якої не було у попередніх зобов’язаннях перед ЄС. Якщо Україні нав’яжуть цю вимогу, то далі під час переговорів, подібні речі можуть знову повторюватися, що загрожує небажаними наслідками.
Учора Президент України Володимир Зеленський дав оцінку рішенню Єврокомісії у своєму вечірньому відеозвернені.
— Сьогодні був день, який історія України точно буде памʼятати. Є позитив від Єврокомісії — рекомендація почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Це саме те рішення, якого ми очікували. Наш народ заслуговує бути в Європейському Союзі — разом з усіма вільними народами нашої Європи. І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу.
Зараз ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні щодо переговорів, і ми вже підготувалися до цього рішення. Україна свою частину роботи виконує. Це наш топовий пріоритет. Я вдячний усім у нашій державі, хто допомагає цій нашій роботі.
Звичайно, вже розуміємо, які наші кроки потрібні далі, щоб рухатись уже після рішення Європейської ради та наближати ключову мету — сам вступ нашої держави в ЄС, — заявив президент.
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