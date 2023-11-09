Шлях до ЄС Україні відкритий: що вирішила Єврокомісія та коли почнуться переговори про вступ

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 449

Учора, 8 листопада, у Брюсселі ухвалили довгоочікуване, але поки що проміжне рішення Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС.

Європейська комісія пропонує здійснювати процедуру вступу України до Європейського Союзу за новою процедурою, яка передбачає одночасно підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з розв’язанням політичних проблем.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи рекомендацію Єврокомісії розпочати перемовини з Україною щодо членства, заявив, що Україна вже входить до європейської сім’ї.

— Сьогоднішнє рішення є чітким визнанням реформаторських зусиль України та сильної політичної волі, попри трагічні обставини. Це так. Знання — це сильна стійкість і рішучість українського суспільства. Сьогоднішня рекомендація має запустити процес, який зробить Європу безпечнішою та процвітаючою, — сказав головний дипломат ЄС.

Рішення Єврокомісії проаналізувала «Європейська правда» у статті «Жовте світло для України: що вирішила Єврокомісія та чи почнуться переговори про вступ до ЄС». Даємо основні висновки з цього аналізу.

Чому рішення Єврокомісії називають проміжним

По-перше, воно має бути підтверджене на рівні саміту керівників держав-членів ЄС, який запланований на 14 грудня. Теоретично будь-яка країна Євросоюзу може його заблокувати. Найбільші побоювання щодо цього висловлюють відносно Угорщини. Проте, в самій Єврокомісії запевняють, що у грудні рішення саміту ЄС буде також позитивним.

По-друге, навіть таке рішення лідерів країн ЄС не позбавить Україну обов’язку виконати ще кілька передумов для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, про які Україні було відомо.

Головний позитив для України у тому, що попри заявлені передумови, технічний процес підготовки до вступу розпочнеться одразу після грудневого рішення.

Це і є новою, прискореною процедурою, яку розробили спеціально для України.

Проте, змістовна частина переговорів про вступ до ЄС розпочнеться лише після виконання цих умов.

На жаль, до переліку умов, які Єврокомісія поставила перед Україною, додали не тільки очікувані, а й неприємні для нашої країни норми, які просуває Угорщина. Мова йде насамперед про мовне питання для угорської меншини у галузі освіти, місцевого самоврядування та ЗМІ.

Остаточно цей перелік умов має затвердити саміт ЄС. За місяць, який лишився до його проведення, Україна матиме шанс переконати керівників держав-членів ЄС прибрати цю умову. Якщо ж цього не вдасться зробити, то доведеться її виконувати.

Що саме вирішила Єврокомісія

Єврокомісія, яка є виконавчим органом ЄС, рекомендувала державам-членам, які ухвалюють остаточне рішення, відкрити переговори про вступ України до Євросоюзу. Однією з підстав для прийняття такого рішення стала майже повна підтримка громадянами України майбутнього членства країни в ЄС — за різними соцопитуваннями приєднання до Євросоюзу підтримують близько 90% українців.

У своєму звіті Єврокомісія заявила, що реформи в Україні можливо проводити навіть під час війни.

— З огляду на результати, досягнуті з червня 2022 року за політичними критеріями членства в ЄС, в рамках виконання семи рекомендацій і поза ними, комісія вважає, що Україна достатньою мірою виконує критерії щодо стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та захист меншин, за умови, що вона продовжить свої зусилля з реформування та виконає інші вимоги в рамках семи кроків. На цій основі Єврокомісія рекомендує Раді розпочати з Україною переговори про вступ, — йдеться у звіті Єврокомісії.

І хоча це рішення ще потребує затвердження на саміті Євросоюзу, більшість країн-членів ЄС вже публічно оголосили про те, що безумовно підтримують рух України до вступу в Євросоюз та готові проголосувати за це.

Чому шлях в ЄС для України називають коротким

На саміті ЄС 14 грудня мають бути точно визначені критерії для вступу України в Євросоюз, виконання яких моніторитиме Єврокомісія. А їхня оцінка відбудеться на наступному саміті — у березні 2024 року.

У разі схвальної оцінки ЄС планує якомога швидше, можливо навіть у квітні 2024 року, зібрати «міжурядову конференцію» ЄС, де країни-члени мають затвердити технічний документ за назвою «переговорна рамка». А далі почнеться змістовний процес переговорів.

До дуже важливої позитивної новини в аналізі «Європейської правди» називають нову, прискорену процедуру вступу, розроблену для України.

Для того, щоб зрозуміти її сутність наводиться порівняння — Албанія та Північна Македонія отримали політичне рішення про початок переговорів ще у березні 2020 року, але через поступовий процес вступу та висування різних політичних вимог, вони чекали на затвердження «переговорної рамки» понад 2 роки, та й досі не досягли значного прогресу. Лише грудні 2023 року ці дві західнобалканські держави планують почати змістовні переговори про вступ до ЄС.

Для України придумали процедуру вступу, якої досі не існувало. Єврокомісія вирішила перейти від покрокового до паралельного підходу у переговорах про вступ для нашої країни. Проміжні, технічні етапи розпочнуться прямо у грудні — щойно з’явиться політичне рішення саміту ЄС.

Проблема лише у тому, що на цьому саміті Україні потрібно отримати згоду усіх членів ЄС.

Нові вимоги Брюсселя

У рішенні Єврокомісії перераховані 4 вимоги, які Україна має виконати до березня 2024 року.

До цієї дати Верховна Рада має:

ухвалити урядовий законопроєкт про збільшення штатної чисельності НАБУ;

виключити із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки «вже перевірених» активів та майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу;

ухвалити законодавчі зміни для реалізації рекомендацій Венеційської комісії щодо законів про національні меншини, про державну мову, медіа та освіту;

ухвалити закон, який врегулює лобіювання «за європейськими стандартами».

Щодо вимоги про лобіювання, в Брюсселі вважають, що це зменшить вплив олігархів в Україні. Подібної вимоги не було під час попередньої оцінки з боку Єврокомісії. Її додали лише зараз. І що викликає занепокоєння — навіть у самому ЄС відсутні «європейські стандарти лобіювання», про які згадує Єврокомісія. У різних країнах ЄС різний підхід до цього питання, а у багатьох країнах такого закону взагалі немає!

Тож маємо ситуацію, коли перед Україною ставлять вимогу, яка не ґрунтується на європейських нормах і якої не було у попередніх зобов’язаннях перед ЄС. Якщо Україні нав’яжуть цю вимогу, то далі під час переговорів, подібні речі можуть знову повторюватися, що загрожує небажаними наслідками.

День, який увійде в історію України

Учора Президент України Володимир Зеленський дав оцінку рішенню Єврокомісії у своєму вечірньому відеозвернені.