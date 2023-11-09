Яка фінансова підтримка доступна підприємцям Полтавщини

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Кілька програм підтримки на рівні держави й області доступні для підприємців Полтащини, зокрема для ветеранів і вимушених переселенців. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Для ВПО

Релокований бізнес може отримати відшкодування витрат за оренду, комунальні послуги чи купівлю обладнання. Це передбачає обласна Комплексна програма підтримки ВПО на 2023-2024 роки. Такою можливістю вже скористалися десять підприємців. Їм виплатили понад 1,5 млн грн.

єРобота

Бізнес області активно долучається до державної грантової програми «єРобота» за різними напрямами. Фінансування на майже 52 млн грн у межах «Власної справи» цьогоріч отримали 222 людини. Для започаткування або розвитку переробних підприємств погодили 14 заявок на понад 55 млн грн.

Для ветеранів і членів їхніх сімей

В області діє і грантовий проєкт для створення чи підтримки бізнесу ветеранів війни та членів їхніх сімей. Нині вже профінансували 8 ініціатив на суму 2,24 млн грн.

Раніше ми писали, що ветерани війни на Полтавщині отримали понад мільйон гривень на інвестування.