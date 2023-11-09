Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Полтавщина

Яка фінансова підтримка доступна підприємцям Полтавщини

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 223

 

Зокрема внутрішньо переміщеним особам і ветеранам

Кілька програм підтримки на рівні держави й області доступні для підприємців Полтащини, зокрема для ветеранів і вимушених переселенців. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Для ВПО

Релокований бізнес може отримати відшкодування витрат за оренду, комунальні послуги чи купівлю обладнання. Це передбачає обласна Комплексна програма підтримки ВПО на 2023-2024 роки. Такою можливістю вже скористалися десять підприємців. Їм виплатили понад 1,5 млн грн.

єРобота

Бізнес області активно долучається до державної грантової програми «єРобота» за різними напрямами. Фінансування на майже 52 млн грн у межах «Власної справи» цьогоріч отримали 222 людини. Для започаткування або розвитку переробних підприємств погодили 14 заявок на понад 55 млн грн.

Для ветеранів і членів їхніх сімей

В області діє і грантовий проєкт для створення чи підтримки бізнесу ветеранів війни та членів їхніх сімей. Нині вже профінансували 8 ініціатив на суму 2,24 млн грн.

Раніше ми писали, що ветерани війни на Полтавщині отримали понад мільйон гривень на інвестування.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: if.tax.gov.ua
Теги: переселенці ВПО ветерани єРобота допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх