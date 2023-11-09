Пияцтво, домашнє насилля та аварійне відкривання дверей: як минула доба на Кременчуччині
Сьогодні, 09:24
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Ранкове зведення
9 листопада у Кременчуцькій районній військовій адміністрації повідомили про те, як минула доба на Кременчуччині.
За даними Національної поліції:
- виїздили на 3 виклики стосовно осіб, які перебували у стані алкогольного сп'яніння;
- склали 1 адмінпротокол за нетверезе водіння;
- склали 3 адмінпротоколи за домашнє насильство.
За даними ДСНС:
- рятувальники 6 ДПРП виїздили на аварійне відкривання дверей на вул. Виноградну, 54/33 у Глобиному, де жінка довго не виходила на зв'язок.
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Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Поліція Полтавщини
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