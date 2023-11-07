«Боротьба з тарифами». На площі Незалежності заслухали суд проти «Полтаватеплоенерго»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 548 Коментарів: 1

На подію за перші пів години зібралося до 5 осіб, а суд коментував полтавський депутат Сергій Каплін

7 листопада, о 10.00, на площі Незалежності біля великого екрана транслювали засідання суду проти «Полтаватеплоенерго». Справа стосується перерахунку тарифів на опалення для кременчужан.

Аудіотрансляцію організував депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін. Напередодні заходу він заявляв, що транслюватимуть суд на великий екран, розташований на площі. Проте вже сьогодні Каплін повідомив, що екран не працює, а трансляцію заборонили — засідання можна було заслухати лише в аудіоформаті.

— Вчора розмовляли з мером міста Малецьким і вони пообіцяли, що за якийсь лічений час, до початку наступного засідання, їх буде ще кілька, ми полагодимо цей екран і всі мешканці міста, по-перше, будуть знати про цей захід і регулярно сюди приходити, — сказав Каплін.

За пів години трансляції на площі зібралося до 5 осіб. Кременчужанка Ірина каже, що потрапила сюди випадково і додає, що у неї виникли питання до Капліна щодо розвитку судової справи й майбутніх дій депутата.

За 20 хвилин від початку Сергій Каплін вирішив коментувати справу.

Зазначимо, що засідання проходило у Полтавському окружному адміністративному суді. У результаті справу перенесли на 28 листопада, а також суд ухвалив рішення про залучення підприємств, які бажають взяти в цьому участь.

Хто такий Сергій Каплін?

Сергій Каплін — депутат Полтавської міської ради, народний депутат 7 та 8 скликань. За даними Чесно, Сергій Каплін був кандидатом на посаду міського голови Полтави від Партії простих людей Сергія Капліна.

У 2019 році балотувався на посаду Президента України від партії Соціал-Демократичної Партії як безпартійний. У тому ж році балотувався до Верховної Ради за 144 округом Полтави як безпартійний самовисуванець. Не був обраний до парламенту.

До 2018 року був керівником Соціал-Демократичної Партії (СДП), яка до 2016 року називалась Партія Простих Людей Сергія Капліна. У січні 2017 року визнаний прогульником засідань Верховної Ради.

Закидали яйцями: у Кременчуці мітингували проти тарифів «Полтаватеплоенерго»

Наприкінці 2017 року поліція відкрила кримінальну справу за фактом хуліганства після проникнення Капліна та його однопартійців у Міністерство юстиції. Тоді затримали 16 людей, в тому числі Капліна.

У 2015 році Сергій Каплін як нардеп від Блоку Петра Порошенка та міський голова Полтави Олександр Мамай побилися і зірвали 50-у сесію Полтавської міської ради.

Що відомо про тарифи на тепло у Кременчуці?

Ще у липні минулого року Полтавська обласна рада погодила безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області Кременчуцьку ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ станцію обласна рада взяла під свою відповідальність.

Опалювальний сезон минулого року розпочався майже вчасно, але згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Дискусії щодо тарифів на тепло та гарчу воду в області тривають досі. Обласна рада розглядала можливість передачі майна місту на умовах оренди. Кременчук готовий був взяти ТЕЦ під свою опіку, але вже після опалювального сезону. Сьогодні ТЕЦ хочуть передати на баланс Міноборони.