Глухий кут: у Кременчуці та області не можуть розв'язати «тарифну історію»

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 309

Кременчук та Полтава ніяк не можуть порозумітися у «тарифному питанні». Міська влада продовжує наполягати на зниженні тарифу «Полтаватеплоенерго», область заявляє, що це — неможливо. В Полтаві вже нібито і готові передати функції постачання тепла на лівобережжя Кременчуку, але місто не готове на запропоновані умови. Ситуація зайшла в глухий кут, хоча депутати обіцяють надалі працювати над цим питанням. Про що говорили та сперечалися на сесії 27 січня — читайте в нашому матеріалі

Депутатам поки що не вдається вирішити «тарифне питання» по Кременчуку. Протистояння міської влади Кременчука та обласного комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» — триває і, схоже більшість в облраді — на боці КП.

Після листувань, дискусій та закликів влади Кременчука знизити тарифи для лівобережжя Кременчука, обласна рада запропонувала нашому місту взяти відповідальність за постачання тепла на себе — шляхом взяття в оренду структурного підрозділу ТЕЦ, який нині перебуває на балансі КП «Полтаватеплоенерго».

«Виклик», схоже, у Кременчуці прийняли. Проте не на умовах оренди, як пропонує область, а шляхом передачі підрозділу ТЕЦ у власність міста і тільки — після опалювального сезону. Крім того, влада міста не відступає, і намагається таки добитись скасування діючих тарифів полтавського КП. Щоправда, поки що — безуспішно.

Сьогодні, 27 січня, відбулась сесія* Полтавської облради в режимі відеоконференції. На ній депутати протягом двох годин розглядали скандальне «тарифне питання» у Кременчуці.

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На порядок денний виносили два питання — Про передачу структурного підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в оренду (автор проєкту рішення — Ігор Процай, депутат облради, перший заступник гендиректора «Полтаватеплоенерго») та Про встановлення до застосування ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію для Кременчука (автор проєкту рішення — Іван Москалик, депутат облради, заступник міського голови Кременчука з питань ЖКГ).

На початку сесії голова Полтавської облради Олександр Біленький нагадав депутатам, що після того, як рашисти зруйнували Кременчуцьку ТЕЦ, постачальником тепла на лівобережжя Кременчука стало полтавське обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», яке й застосувало свої тарифи на території Кременчуцької громади. Це 2300 гривень за гігакалорію. Водночас по Кременчуку ціна гігакалорії складає 1700 гривень. Тобто для частини мешканців Кременчука тариф на теплопостачання дійсно підвищився у порівнянні з минулим роком попри мораторій, запроваджений законом.

— Ні ми, ні полтавське підприємство не порушували мораторій, адже існуючий тариф «Полтаватеплоенерго», який застосували в Кременчуці, затверджували до початку війни. Тому «Полтаватеплоенерго» пропонує кременчуцькому підприємству взяти в оренду структурний підрозділ ТЕЦ та надавати послуги самостійно, — сказав Олександр Біленький.

Заступник фінансового директора «Полтаватеплоенерго» Олексій Орловський повідомив депутатам, що попри нібито завищений тариф підприємство має збитки у 100 млн гривень, у тому числі через несплату за компослуги кременчужанами та зазначив, що прийняття рішення про передачу в оренду ТЕЦ Кременчуку могло б розв'язати фінансові проблеми полтавського підприємства та знизити соціальну напругу у Кременчуці.

Однак Іван Москалик, заступник міського голови Кременчука з питань ЖКГ та депутат облради одразу заявив, що запропонований проєкт рішення про передачу в оренду ТЕЦ — нікчемний як з юридичної, так і з практичної точки зору.

— Ми пам'ятаємо, що рішенням Кабміну передали цілісний майновий комплекс, у склад якого входила магістральна мережа трубопроводу. Водночас існує заборона про передачу в оренду мереж, тому вже тут існує колізія. Можливо, Кременчук і готовий буде прийняти структурний підрозділ ТЕЦ у власність, але точно — не під час опалювального сезону, — сказав Іван Москалик.

Ігор Процай своєю чергою нагадав, що про владу Кременчука попереджали про те, що тариф буде більший, ніж у «Полтаватеплоенерго», а рішення про те, хто постачатиме тепло в Кременчук, ухвалювали в місті.

— Не ми визначали себе виконавцями послуги з теплопостачання, а Кременчуцька міська рада, — зазначив Ігор Процай.

Депутат обласної ради та заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко і собі зазначив, що тариф має бути обгрунтованим, з зазначеною інвестиційною складовою.

— Крім того — як передати зараз ТЕЦ в оренду? А ліміти на газ? Ми як, по довіреності ліміти на газ будемо передавати? — сказав він.

При обговоренні питання Олександр Біленький запитав у Ігоря Процая, чи можна на території області запроваджувати різні тарифи.

— Цього по закону не можна робити. Якщо обласна рада затвердить тариф, як у Кременчуці, 1700 гривень (цей тариф, на думку, Процая, вже не обгрунтований, тому що подорожчали його складові — ред.), то інші громади також спитають, чому в них дорожче. Можливість встановлювати комунальним підприємством на територіях різних громад інші тарифи має бути затверджена законодавчо.

Іван Москалик своєю чергою заявив, що у складовій тарифу, затвердженого по Кременчуку, немає жодного слова про місто.

— Я не розумію, яким чином може застосовуватись тариф у Кременчуці, якщо його взагалі немає у розрахунках, — сказав він.

Після дискусій голова обласної ради виніс питання про передачу структурного підрозділу ТЕЦ в оренду (Воно сформульоване, як Запропонувати Кременчуцькій міській раді звернутися до Полтавської обласної ради з ініціативою щодо передачі структурного підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» «Полтаватеплоенерго» в оренду в порядку, визначеному законодавством - ред.) на розгляд депутатів. Більшістю голосів питання підтримали. Водночас питання про встановлення до застосування ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії й постачання гарячої води протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано — зняли з розгляду та відправили на доопрацювання.

— Це не означає, що ми припинимо консультації та пошук компромісу в цьому питанні, — сказав голова Полтавської облради.

Він додав, що працювати робоча група розпочне прямо після засідання робочої групи.

Питання мають намір вирішити протягом 1-2 тижнів.

Після засідання сесії «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у Івана Москалика, чи готове місто по завершенні опалювального сезону взяти на баланс структурний підрозділ Кременчуцької ТЕЦ та відповідальність за постачання тепла на лівий берег Кременчука.

— Ми розглядаємо таку можливість, і міська рада ще в червні дала таку згоду, але про прийняття не в оренду, а у комунальну власність як цілісний комплекс. Ми готові надавати послугу теплопостачання всім кременчужанам.

— Ви вірите в те, що тарифи «Полтаватеплоенерго» для Кременчука будуть переглянуті та знижені?

— Я в це вірю, і ми будемо наполягати, аби їх увідповіднили чинного законодавства.

— Чи буде готова міська влада у разі прийняття підрозділу ТЕЦ на баланс забезпечити тарифи для лівого берега Дніпра на тому ж рівні, що діють на правому березі?

— Ми забезпечували діючі тарифи протягом 2022 року, ми забезпечуємо непідняття тарифів протягом воєнного стану для споживачів КП «Теплоенерго». Тому ми готові.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ. Рішення міська влада ухвалила 20 жовтня. Тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з минулорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

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Тим часом у виконкомі та міськраді Кременчука майже впевнені, що постачальник тепла на лівобережжя міста не зацікавлений у зниженні тарифів, тому готуються створити Об'єднання споживачів, аби від імені органу місцевого самоврядування подати позов до суду.

*Трансляцію сесії можна подивитись за посиланням