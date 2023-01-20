Влада Кременчука має намір судитися з «Полтаватеплоенерго» щодо тарифів від імені споживачів

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 522

У мерії майже впевнені, що постачальник тепла на лівобережжя Кременчука не зацікавлений у зниженні тарифів, тому готуються створити Об'єднання споживачів, аби від імені органу місцевого самоврядування подати позов до суду

19 січня у міськвиконкомі знову засідала робоча група, де розглядали законність тарифів від Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго».

Підставою для зборів став лист департаменту економіки систем забезпечення Міністерства розвитку громад та територій, який «Полтаватеплоенерго» отримало ще 30 грудня, однак його копію на прохання міської влади не надали. До речі, до наради полтавці не приєдналися — ані від влади, ані від КП.

У листі від міністерства підприємству «Полтаватеплоенерго» нагадали, що 29 квітня 2022 року Кабмін ухвалив постанову, якою рекомендовано протягом воєнного стану не підвищувати тарифи для населення на теплову енергію та залишити їх на рівні, що застосовувалися до 24 лютого 2022 року. Верховна Рада своєю чергою Законом №2479-IX взагалі ввела мораторій на підвищення тарифів для категорій усіх споживачів.

У міністерстві вважають за доцільне розглянути питання щодо встановлення окремих груп тарифів для споживачів відповідних територіальних громад на рівні 24 лютого, враховуючи повноваження Полтавської обласної ради. І зазначили, що різниця між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом буде компенсуватися згідно з законодавством.

Члени робочої групи вже втретє емоційно обговорювали ситуацію, що сталася із тарифами для споживачів лівобережжя. На думку депутата міської ради, голови бюджетної комісії Олександра Плескуна (фракція «Рідне місто») чинні тарифи «Полтаватеплоенерго» — це «шахрайство чистої води», адже підприємство отримує кошти від кременчужан, не маючи на це жодних підстав.

Депутат Олександр Роженко (фракція «Рідне місто») і собі дорікнув своїм колегам по робочій групі, які є одночасно депутатами обласної ради, що ті могли б ініціювати це питання на позачерговій сесії.

Як повідомив на засіданні голова робочої групи, заступник міського голови з житлово-комунальних питань та депутат облради Іван Москалик, після отриманих роз'яснень міністерства у міської влади Кременчука немає жодних сумнівів у тому, що полтавське комунальне підприємство застосувало на території Кременчука неправомірні тарифи. Він нагадав, що полтавське КП не надало жодних побудинкових розрахунків, які вимагала влада Кременчука. Тож тарифи взяли «зі стелі».

Відтак члени робочої групи вирішили розробити власний план.

Перший та основний пункт – це підготувати зразки позовів до «Полтаватеплоенерго» — для громадян та юридичних осіб комунальної та приватної власності. Але паралельно – створити Об’єднання споживачів Кременчука, від якого до суду позиватиметься міська рада.

для громадян та юридичних осіб комунальної та приватної власності. Але паралельно – створити Об’єднання споживачів Кременчука, від якого до суду позиватиметься міська рада. Звернутися до обласної військової адміністрації з вимогою провести термінову нараду щодо тарифів по Кременчуку. На думку місцевих депутатів, начальника ОВА Дмитра Луніна вводять в оману, доповідаючи йому, що тарифи — нібито законні.

нібито законні. Ініціювати від кременчужан-депутатів облради позачергову сесію Полтавської облради, аби внести зміни до затверджених рішень щодо тарифів, встановлених «Полтаватеплоенерго» по місту Кременчук.

Нагадаємо, КП «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ. Рішення міська влада ухвалила 20 жовтня. Тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з тогорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

Тарифи від «Полтаватеплоенерго»: легітимні цифри чи шахрайство вищого ґатунку

13 січня на позачерговій XIX сесії Кременчуцької міської ради депутати одноголосно ухвалили рішення про звернення до Офісу Президента України Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інших інстанцій щодо тарифів на опалення на лівобережжі Кременчука. Відповіді на сьогодні міська рада не отримала.