На Полтавщині зросла кількість ушпиталених із ГРВІ та грипом

На Полтавщині протягом двох тижнів 2023 року, попри сезонний ріст, показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції не перевищує базовий рівень (епідемічний поріг). В області спостерігається циркуляція вірусів грипу А (переважно) та В.
Про це Кременчуцькому Телеграфу повідомили у Відділенні епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».
З 2 по 8 січня в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіли 5 900 осіб, що було на 12% більше за попередній, 52 тиждень 2022 року. Дітей тоді захворіло 2 587 (44% від усіх захворілих).
Показник захворюваності – 418,6 на 100 тис. населення, що було на 20% менше епідемічного порогу.
Найвищі показники захворюваності були у таких громадах:
Було ушпиталено 178 хворих, що склало 3% від кількості захворілих.
За тиждень в області виявили віруси грипу А (несубтипований) у 15 хворих та грипу В у 9. Також визначили циркуляцію збудників інших ГРВІ.
Щеплень проти грипу в області зробили за цей тиждень 100, а всього від початку сезону - 5 515 (0,39% населення області).
З 9 по 15 січня на Полтавщині на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіли 3 544 особи, що на 40% менше за попередній, 1 тиждень 2023 року. Дітей захворіло 1 415, що склало 40% від усіх захворілих (питома вага низька для області).
Показник захворюваності – 418,6 на 100 тисяч населення, що на 52% менше епідемічного порогу.
Найвищі показники захворюваності були у Коломацькій, Новоселівській, Сергіївській, Мачухівській та Машівській громадах (дуже високий рівень інтенсивності).
Ушпиталили 215 хворих, що склало 6% від кількості захворілих.
За тиждень в області виявили вірус грипу А (несубтипований) у 28 хворих та грипу В у 8. Також визначили циркуляцію збудників інших ГРВІ (аденовіруси, РС-вірус, риновірус, метапневмовірус, коронавірус).
Щеплень проти грипу в області зробили за цей тиждень 1 679, а всього від початку сезону - 7 194 (0,51% населення області).
Захворіли на ГРВІ та грип — 1 134 осіб:
Ушпиталили — 49 осіб:
Захворіли на ГРВІ та грип — 9 444 осіб:
Ушпиталили за два тижні — 393 осіб:
Загалом в Україні від початку епідемічного сезону зареєстрували 5 летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. За цей час проти грипу вакциновано 112 616 осіб (0,26% населення України).
Раніше ми писали, чи можна вакцинувати від кору дітей та дорослих під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер