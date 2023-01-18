Чи можна вакцинувати від кору дітей та дорослих під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 86

Які є протипокази до щеплення вакциною КПК

Вакцинація проти кору безпечна під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Науковці аналізували окремі випадки бактеріальних та вірусних інфекцій в популяції протягом так званих «періодів ризику» після щеплення (0-30 днів, 31-60 днів і 61-90 днів). Їхній висновок – вакцина КПК не підвищує ризики цих інфекцій. Тобто не «перевантажує» імунну систему, не послаблює захист.

— Тож теза, що вакцинуватись проти кору під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ небезпечно, — брехня, — заявив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

В деяких областях перевищено епідемічний поріг захворюваності, але епідемії грипу в країні немає. Водночас легкі супутні інфекції не розглядаються як протипокази до вакцинації.

Введення вакцини КПК (комплексної вакцини від кору, паротиту та краснухи) не рекомендоване лише особам з високою температурою тіла чи іншими ознаками серйозного захворювання.

Також протипокази до щеплення КПК включають:

тяжкі алергічні реакції на введення попередньої дози цієї вакцини у вигляді анафілактичного шоку чи токсичної еритеми або тяжкі алергічні реакції на компоненти вакцини (наприклад, неоміцин чи желатин);

вагітність;

тяжкий імунодефіцит;

прогресуючу ВІЛ-інфекцію;

прогресуючу лейкемію чи лімфому, інші тяжкі онкологічні захворювання;

проведення терапії високими дозами стероїдних гормонів, алкілованими чи метаболічними препаратами;

проведення променевої терапії, яка пригнічує імунітет.

Трикомпонентна вакцина КПК захищає одразу від трьох інфекційних захворювань: кору, паротиту (свинки) та краснухи.

Кір — це високоінфекційна хвороба, яка передається дуже швидко. Для інфікування не потрібен навіть безпосередній контакт із носієм вірусу. Достатньо опинитись у приміщенні, з якого нещодавно вийшла хвора людина. Друга небезпека кору в різноманітних ускладненнях: від запалення легень до запалення головного мозку. Особливо складно триває перебіг захворювання у маленьких дітей. Також кір небезпечний для вагітних жінок, бо загрожує втратою вагітності або порушеннями розвитку у плода.

Краснуха — типова дитяча вірусна інфекція, яка спостерігається у дітей віком від 5 до 14 років. У дітей краснуха зазвичай минає легко і може навіть залишитись непоміченою. Натомість у підлітків та дорослих це захворювання може спричинити серйозні ускладнення. Такі як артрит, гепатит, енцефаліт, тромбоцитопенія (зниження кількості тромбоцитів). Найбільш небезпечна краснуха для вагітних жінок, які не були щеплені в дитинстві. Краснуха може призвести до втрати дитини, загибелі плоду або множинних вроджених вад розвитку дитини.

Епідемічний паротит більш відомий під назвою «свинка». Оскільки через ураження слинних залоз хворий має дуже специфічний вигляд. Паротит передається повітряно-крапельним шляхом під час кашлю, чхання та просто через близький контакт між людьми. У дорослих та підлітків ускладнення виникають частіше, ніж у маленьких дітей. Зокрема, епідемічний паротит небезпечний такими ускладненнями як отит, менінгіт, панкреатит (запалення підшлункової залози), орхіт (запалення у хлопчиків одного або двох яєчок). Орхіт частіше трапляється у хлопчиків як ускладнення в період статевого дозрівання, і це може призвести до безпліддя у майбутньому.

За інформацією Національної служби здоров'я України, вакцинація — найдієвіший спосіб уникнути цих захворювань та можливих ускладнень.

Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення потрібно зробити у 6 років.

— Якщо людина вже хворіла на кір, епідемічний паротит чи краснуху, це не є протипоказанням до щеплення, — наголосили в НСЗУ.

Дітям, які не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком, щеплення починають робити у будь-якому віці до 17 років 11 місяців 29 днів. Дитина має отримати дві дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу введення — в один місяць. Сформувати графік вакцинації допоможе педіатр або сімейний лікар, з яким укладено декларацію. Вакцинація дітей від кору, паротиту та краснухи входить до безоплатного пакета послуг на первинній ланці.

Дорослим, які не були щеплені від кору або не перехворіли на кір, також варто вакцинуватися. Але вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена. Проте можна придбати вакцину самостійно та зробити щеплення у свого сімейного лікаря чи терапевта: у його кабінеті або в кабінеті щеплень вашої амбулаторії. Також ваш лікар допоможе перевірити список щеплень та зорієнтує щодо подальших кроків.

— Подбайте про те, щоб мати повний захист! — закликали в НСЗУ.

Раніше ми писали, як довго формується і зберігається імунітет після щеплення від різних хвороб.