Чи можна вакцинувати від кору дітей та дорослих під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ

Вакцинація проти кору безпечна під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ. Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
Науковці аналізували окремі випадки бактеріальних та вірусних інфекцій в популяції протягом так званих «періодів ризику» після щеплення (0-30 днів, 31-60 днів і 61-90 днів). Їхній висновок – вакцина КПК не підвищує ризики цих інфекцій. Тобто не «перевантажує» імунну систему, не послаблює захист.
В деяких областях перевищено епідемічний поріг захворюваності, але епідемії грипу в країні немає. Водночас легкі супутні інфекції не розглядаються як протипокази до вакцинації.
Введення вакцини КПК (комплексної вакцини від кору, паротиту та краснухи) не рекомендоване лише особам з високою температурою тіла чи іншими ознаками серйозного захворювання.
Також протипокази до щеплення КПК включають:
Трикомпонентна вакцина КПК захищає одразу від трьох інфекційних захворювань: кору, паротиту (свинки) та краснухи.
За інформацією Національної служби здоров'я України, вакцинація — найдієвіший спосіб уникнути цих захворювань та можливих ускладнень.
Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення потрібно зробити у 6 років.
Дітям, які не були вакциновані проти кору, паротиту чи краснухи за віком, щеплення починають робити у будь-якому віці до 17 років 11 місяців 29 днів. Дитина має отримати дві дози з дотриманням між ними мінімального інтервалу введення — в один місяць. Сформувати графік вакцинації допоможе педіатр або сімейний лікар, з яким укладено декларацію. Вакцинація дітей від кору, паротиту та краснухи входить до безоплатного пакета послуг на первинній ланці.
Дорослим, які не були щеплені від кору або не перехворіли на кір, також варто вакцинуватися. Але вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена. Проте можна придбати вакцину самостійно та зробити щеплення у свого сімейного лікаря чи терапевта: у його кабінеті або в кабінеті щеплень вашої амбулаторії. Також ваш лікар допоможе перевірити список щеплень та зорієнтує щодо подальших кроків.
Раніше ми писали, як довго формується і зберігається імунітет після щеплення від різних хвороб.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер