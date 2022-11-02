Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Як довго формується і зберігається імунітет після щеплення від різних хвороб

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 192

 

Імунітет від одних хвороб пожиттєвий, а від інших треба обов'язково ревакцинуватися

Для створення захисту проти кожного інфекційного захворювання розроблена відповідна схема вакцинації. При вакцинації проти одних інфекцій формується довічний імунітет, наприклад, після введення 2-х доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи. Проти дифтерії, правця і кашлюка імунітет зберігається впродовж 7–10 років. Тому необхідне повторне введення вакцин проти цих захворювань.

Оскільки штами вірусу грипу мінливі — щеплення проти цього захворювання здійснюють щороку.

Як повідомили у Кременчуцькому РВП ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», до багатьох хвороб імунітет знижується після природного інфікування. Тривалість імунітету, який забезпечують вакцини, залежить від низки факторів, зокрема від самої вакцини.

Живі вакцини зазвичай викликають тривалий імунітет, ніж неживі. Якщо інтервал між дозами занадто короткий, це може вплинути на тривалість імунітету. Тому необхідні мінімальні інтервали.

— Вік також впливає на імуногенність, саме тому Національний календар щеплень розроблений з вказанням оптимального віку для щеплення окремими видами вакцини. Імуногенність вакцини є показником імунної відповіді на вакцину і зазвичай передбачає вимірювання специфічних антитіл у крові, — зауважив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Однак це не гарантує, що людина повністю захищена від хвороби. Якщо встановлено хорошу імунну пам’ять, після бустерної дози вакцини відбувається значне підвищення рівня антитіл.

Туберкульоз

Імунітет тримається 6-7 років.

Вакцинація БЦЖ від переходу прихованої інфекції в явну хворобу (приблизно у 70% щеплених), і практично на 100% захищає дітей від важких форм недуги — туберкульозного менінгіту та міліарного туберкульозу.

Кашлюк

Імунітет тримається 4-6 років.

Дифтерія

Імунітет тримається близько 10 років.

Саме тому дорослому населенню кожні 10 років згідно з Національним календарем щеплень потрібно робити ревакцинацію.

Правець

96% захищені 13-14 років, 72% понад 25 років.

Саме тому дорослому населенню кожні 10 років згідно з Національним календарем щеплень потрібно робити ревакцинацію.

Поліомієліт

Після проходження повного курсу щеплень понад 99% вакцинованих захищено протягом не менше 18 років.

Захист на рівні майже 100% досягається лише методом проходження повного курсу щеплень. Саме тому його наскільки важливо завершити та не переривати.

Гемофільна паличка типу В

Імунітет тримається понад 9 років після дати останнього щеплення.

Відмінна імуногенність, що спостерігається для цієї вакцини, що свідчить про довгостроковий захист.

Гепатит В

Імунітет тримається понад 20 років від дати щеплення.

Ймовірно, імунітет зберігається все життя.

Кір

Довічне у понад 96% щеплених.

Захист громади важливий, щоб зупинити передавання тим, хто занадто молодий, щоб бути імунізованим, або тим, хто не може отримати вакцину MMR.

Епідемічний паротит

Понад 10 років в 90% щеплених, імунітет дуже повільно слабшає з часом.

Тривалість імунітету залежить від спільноти.

Краснуха

Понад 90% щеплених захищені понад 15-20 років.

 

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, до 4 листопада 23 українські регіони отримають 196 000 вакцин від кору, паротиту та краснухи.

Разом із вакциною КПК до регіонів також направили вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти коронавірусу. Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини.

Раніше ми писали, хто з кременчужан може першочергово отримати безоплатну вакцину від грипу.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com; Міністерство охорони здоров'я України
Теги: Туберкульоз Кашлюк Дифтерія Правець Поліомієліт Гемофільна паличка типу В Гепатит В Кір Епідемічний паротит Краснуха Pfizer АДП(м) Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх