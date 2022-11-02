Як довго формується і зберігається імунітет після щеплення від різних хвороб

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Імунітет від одних хвороб пожиттєвий, а від інших треба обов'язково ревакцинуватися

Для створення захисту проти кожного інфекційного захворювання розроблена відповідна схема вакцинації. При вакцинації проти одних інфекцій формується довічний імунітет, наприклад, після введення 2-х доз вакцини проти кору, паротиту, краснухи. Проти дифтерії, правця і кашлюка імунітет зберігається впродовж 7–10 років. Тому необхідне повторне введення вакцин проти цих захворювань.

Оскільки штами вірусу грипу мінливі — щеплення проти цього захворювання здійснюють щороку.

Як повідомили у Кременчуцькому РВП ДУ «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», до багатьох хвороб імунітет знижується після природного інфікування. Тривалість імунітету, який забезпечують вакцини, залежить від низки факторів, зокрема від самої вакцини.

Живі вакцини зазвичай викликають тривалий імунітет, ніж неживі. Якщо інтервал між дозами занадто короткий, це може вплинути на тривалість імунітету. Тому необхідні мінімальні інтервали.

— Вік також впливає на імуногенність, саме тому Національний календар щеплень розроблений з вказанням оптимального віку для щеплення окремими видами вакцини. Імуногенність вакцини є показником імунної відповіді на вакцину і зазвичай передбачає вимірювання специфічних антитіл у крові, — зауважив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Однак це не гарантує, що людина повністю захищена від хвороби. Якщо встановлено хорошу імунну пам’ять, після бустерної дози вакцини відбувається значне підвищення рівня антитіл.

Туберкульоз

Імунітет тримається 6-7 років.

Вакцинація БЦЖ від переходу прихованої інфекції в явну хворобу (приблизно у 70% щеплених), і практично на 100% захищає дітей від важких форм недуги — туберкульозного менінгіту та міліарного туберкульозу.

Кашлюк

Імунітет тримається 4-6 років.

Дифтерія

Імунітет тримається близько 10 років.

Саме тому дорослому населенню кожні 10 років згідно з Національним календарем щеплень потрібно робити ревакцинацію.

Правець

96% захищені 13-14 років, 72% понад 25 років.

Саме тому дорослому населенню кожні 10 років згідно з Національним календарем щеплень потрібно робити ревакцинацію.

Поліомієліт

Після проходження повного курсу щеплень понад 99% вакцинованих захищено протягом не менше 18 років.

Захист на рівні майже 100% досягається лише методом проходження повного курсу щеплень. Саме тому його наскільки важливо завершити та не переривати.

Гемофільна паличка типу В

Імунітет тримається понад 9 років після дати останнього щеплення.

Відмінна імуногенність, що спостерігається для цієї вакцини, що свідчить про довгостроковий захист.

Гепатит В

Імунітет тримається понад 20 років від дати щеплення.

Ймовірно, імунітет зберігається все життя.

Кір

Довічне у понад 96% щеплених.

Захист громади важливий, щоб зупинити передавання тим, хто занадто молодий, щоб бути імунізованим, або тим, хто не може отримати вакцину MMR.

Епідемічний паротит

Понад 10 років в 90% щеплених, імунітет дуже повільно слабшає з часом.

Тривалість імунітету залежить від спільноти.

Краснуха

Понад 90% щеплених захищені понад 15-20 років.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України, до 4 листопада 23 українські регіони отримають 196 000 вакцин від кору, паротиту та краснухи.

Разом із вакциною КПК до регіонів також направили вакцини від дифтерії та правця АДП(м) та вакцина Comirnaty Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти коронавірусу. Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини.

Раніше ми писали, хто з кременчужан може першочергово отримати безоплатну вакцину від грипу.