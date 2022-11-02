Минулої ночі над Полтавщиною збили дрони Shahed

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Вночі з 1 на 2 листопада над Полтавщиною збили три ударні безпілотники Shahed. Про це вранці 2 листопада повідомило оперативно-тактичне угруповання «Суми».

Дрони військовослужбовці збили близько опівночі.

Зверніть увагу, минулої ночі соцмережі були переповнені інформацією щодо прольоту над населеними пунктами Кременчуцького району дронів Shahed 136. Кременчуцька РВА закликає до режиму мовчання та просить не допомагати ворогу дописами у соцмережах.