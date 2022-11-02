Кременчужан запрошують побачити пейзажі художника Даніїла Данільченка

4 листопада о 15.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкриється персональна виставка творів живопису кременчуцького художника Даніїла Данільченка*.
На виставці представлені близько 30 робіт. У творчому доробку молодого художника переважають пейзажі, в тому числі й міські, виконані в техніці масляного живопису.
*Даніїл Данільченко народився 15 червня 1992 року в Кременчуці. Почав малювати з дитячих років, навчаючись у школі, допомагав оформлювати різноманітні стенди та афіші. Закінчив дитячу художню школу імені О.Д. Литовченка. Його викладачем була художниця Тетяна Шуляк.
Згодом вчився в Київському державному інституті імені М. Бойчука, нині – академія. В інституті вивчав вузьку і специфічну спеціалізацію «художні вироби з дерева», а також живопис, рисунок та скульптуру. На першому курсі придбав етюдник, почав малювати олією і досі продовжує розвиватись в цьому напрямку. У живописі його завжди надихали імпресіоністи. І сам Даніїл любить працювати на природі просто неба. У природі він знаходить натхнення.
Виставка діятиме до 11 грудня 2022 року. Вхід вільний. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер