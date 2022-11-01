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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Хто з кременчужан може першочергово отримати безоплатну вакцину від грипу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 194

 

Щорічна вакцинація — найкращий спосіб знизити ризик зараження сезонним грипом та серйозних ускладнень захворювання

Міністерство охорони здоров’я першочергово забезпечує безоплатною вакциною від грипу Збройні сили України, людей із зони ризику та медичних працівників. Така вакцинація важлива, зокрема, і для підтримання на належному рівні обороноздатності держави.

Про це розповів Михайло Радуцький, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

— За прогнозами МОЗ, ми отримаємо від ЮНІСЕФ загалом 340 тис. доз вакцини від грипу, крім того, паралельно такі препарати завозяться комерційними організаціями.

Важливо, що вакцина не затримується на складах, ніхто штучний дефіцит не створює, а як тільки вона потрапляє в регіони — відразу проводять щеплення, — заявив він.

Водночас через ракетні атаки окупантів часом виникають проблеми з логістикою — вакцина надходить в Україну, проте з деяким запізненням. Також досі є певна кількість наших громадян, які налаштовані категорично проти вакцинації.

— На жаль, не всі українці розуміють, що вакцинуватися — це добре. Ще досі ми маємо наслідки російської пропаганди, яка вела у нас антивакцинальну кампанію.

Важливо, щоб люди зрозуміли, що хворіти на сезонний грип під час епідемії ковіду — це займати в медзакладах ліжка, які вкрай потрібні для поранених, для тих, хто постраждали від війни, — наголосив Михайло Радуцький.

Як повідомив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ», грип передається від хворої людини, яка знаходиться поблизу, чхає або кашляє. Він може до 8 годин залишатися на поверхнях різних предметів (наприклад, столах, прилавках, дверних ручках, змішувачах та ін.), торкнувшись яких, також можна захворіти.

За його словами, щорічна вакцинація — найкращий спосіб знизити ризик зараження сезонним грипом та серйозних ускладнень захворювання.

— Вакцинуватися від грипу можуть дорослі й діти віком від 6 місяців, які не мають протипоказань до щеплень.

Дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу та не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць.

Всім іншим — одна на сезон.

Вакцинуватися від грипу можна впродовж усього епідемічного сезону, — наголосив розповів Андрій Поляков.

Разом із тим, існують ефективні способи створення бар’єрів для потрапляння вірусу до нашого організму. Вони не можуть замінити щеплення, проте знижують ризик інфікуватися.

Мийте руки

Ретельне миття рук допоможе захистити вас від вірусів і бактерій. Якщо у вас немає доступу до води й мила, використовуйте антисептик.

Дотримуйтеся дистанції та уникайте хворих

Коли хворієте, тримайтеся на відстані від інших, щоб захистити їх від хвороби. Прикривайте рот і ніс, коли кашляєте або чхаєте. Цим можна запобігти зараженню тих, хто поруч, адже віруси грипу поширюються переважно повітряно-крапельним шляхом, коли люди з грипом кашляють, чхають або розмовляють.

Залишайтеся вдома, якщо захворіли

Якщо можливо, залишайтеся вдома, коли ви хворі. Це допоможе запобігти поширенню вірусу.

Уникайте контакту рук із ротом, носом і очима

Не забувайте дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаєтеся, вдома, на роботі чи в школі, особливо коли хтось поруч хворіє.

Ведіть здоровий спосіб життя

Достатньо спіть, будьте фізично активними, уникайте стресу, пийте багато рідини та вживайте поживну їжу.

Раніше ми писали, які штами грипу циркулюватимуть в Україні цього року.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: rivne.online
Теги: грип вакцинація МОЗ щеплення від грипу Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
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