Чоловіків з інвалідністю більше не пускатимуть за кордон за довідкою МСЕК – названа причина

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 426

У МОЗ пояснили, що цей документ часто фальсифікували

Кабмін виключив довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з переліку документів, які давали можливість перетину кордону чоловікам з інвалідністю. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що цей документ часто фальсифікували.

Для зменшення зловживання службовим становищем працівників МСЕК та лікарів, довідку довелося вилучити з переліку Правил перетинання державного кордону громадянами України.

На Урядовому порталі зазначається, що довідка є частиною форми первинної облікової документації № 157-1/о.

- Така довідка містить інформацію про групу та причину інвалідності, строк встановлення інвалідності, висновок про умови та характер праці, рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності, які є обов’язковими для підприємств, установ та організацій. Проте не містить даних, які дозволяють ідентифікувати особу, яка її надає, тому наявні ризики щодо можливості її підроблення, – йдеться у повідомленні.

МОЗ активно працює над розв’язанням проблем у роботі МСЕК, у тому числі й для унеможливлення будь-яких проявів корупції в їх діяльності. Глава відомства Віктор Ляшко вказав, що деякі особи вирішили заробити кошти на незаконному виїзді чоловіків.

- Ми вивчили питання, де було найбільше можливостей для махінації та належним чином на це відреагували. А ще в перші дні війни, одним з дієвих кроків, зроблених МОЗ та Урядом, стало ухвалення рішення про спрощення процедури проведення медико-соціальної експертизи дорослим і дітям, – додав він.

Відтепер за законодавством, особи з інвалідністю мають право виїхати з України за наявності: