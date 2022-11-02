Чоловіків з інвалідністю більше не пускатимуть за кордон за довідкою МСЕК – названа причина

Кабмін виключив довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з переліку документів, які давали можливість перетину кордону чоловікам з інвалідністю. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що цей документ часто фальсифікували.
Для зменшення зловживання службовим становищем працівників МСЕК та лікарів, довідку довелося вилучити з переліку Правил перетинання державного кордону громадянами України.
На Урядовому порталі зазначається, що довідка є частиною форми первинної облікової документації № 157-1/о.
МОЗ активно працює над розв’язанням проблем у роботі МСЕК, у тому числі й для унеможливлення будь-яких проявів корупції в їх діяльності. Глава відомства Віктор Ляшко вказав, що деякі особи вирішили заробити кошти на незаконному виїзді чоловіків.
Відтепер за законодавством, особи з інвалідністю мають право виїхати з України за наявності:
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер