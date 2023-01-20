Нові кисневі станції з'явилися у міській дитячій лікарні та лікарні «Правобережна»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 165

Нові кисневі станції з'явилися у міській дитячій лікарні та лікарні «Правобережна». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Мобільні кисневі станції контейнерного типу Кременчук отримав від Міністерства охорони здоров’я, а встановили їх за кошти міського бюджету.

Потужностей цих станцій достатньо, щоб безперебійно задовольнити потреби всіх відділень у медичному кисні та краще лікувати пацієнтів, які потребують кисневої терапії.

Відтепер медзаклади не потребують транспортування кисневих балонів із заводу-виробника з Полтави, як було раніше.