Нові кисневі станції з'явилися у міській дитячій лікарні та лікарні «Правобережна». Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.
Мобільні кисневі станції контейнерного типу Кременчук отримав від Міністерства охорони здоров’я, а встановили їх за кошти міського бюджету.
Потужностей цих станцій достатньо, щоб безперебійно задовольнити потреби всіх відділень у медичному кисні та краще лікувати пацієнтів, які потребують кисневої терапії.
Відтепер медзаклади не потребують транспортування кисневих балонів із заводу-виробника з Полтави, як було раніше.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер