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Кременчук, Освіта

Педагоги Кременчуцької громади отримали хромбуки

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 298

 

Гаджети розподілять між усіма 32 навчальними закладами громади

Департамент освіти Кременчука отримав 105 хромбуків (це ноутбуки, які працюють на базі операційної системи Google Chrome) для педагогів громади. Про це сповістила мерія. Допомога надійшла завдяки співпраці Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації в рамках ініціативи «Ноутбук кожному вчителю».

Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб бути на зв'язку з учнями, їм необхідна техніка, йдеться у повідомленні.

Хромбуки від компанії Google та ЮНЕСКО отримають всі 32 навчальні заклади Кременчуцької громади. Загалом до Полтавської області надійшло 1 114 гаджетів.

Окрім цього, вчителі отримали можливість безкоштовно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це набір інструментів для онлайн-комунікації між учнями та вчителями, які дають змогу організувати дистанційне навчання і зробити його продуктивнішим. Зокрема, проводити онлайн-уроки, публікувати й перевіряти домашні завдання тощо.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ноутбуки вчителі педагоги ЮНЕСКО МОН
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