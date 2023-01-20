Педагоги Кременчуцької громади отримали хромбуки

Департамент освіти Кременчука отримав 105 хромбуків (це ноутбуки, які працюють на базі операційної системи Google Chrome) для педагогів громади. Про це сповістила мерія. Допомога надійшла завдяки співпраці Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації в рамках ініціативи «Ноутбук кожному вчителю».
Хромбуки від компанії Google та ЮНЕСКО отримають всі 32 навчальні заклади Кременчуцької громади. Загалом до Полтавської області надійшло 1 114 гаджетів.
Окрім цього, вчителі отримали можливість безкоштовно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це набір інструментів для онлайн-комунікації між учнями та вчителями, які дають змогу організувати дистанційне навчання і зробити його продуктивнішим. Зокрема, проводити онлайн-уроки, публікувати й перевіряти домашні завдання тощо.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 2 від 12 січня 2023Читати номер