Педагоги Кременчуцької громади отримали хромбуки

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Департамент освіти Кременчука отримав 105 хромбуків (це ноутбуки, які працюють на базі операційної системи Google Chrome) для педагогів громади. Про це сповістила мерія. Допомога надійшла завдяки співпраці Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації в рамках ініціативи «Ноутбук кожному вчителю».

— Попри війну українські вчителі продовжують освітній процес та проводять уроки онлайн навіть з укриттів. Щоб бути на зв'язку з учнями, їм необхідна техніка, — йдеться у повідомленні.

Хромбуки від компанії Google та ЮНЕСКО отримають всі 32 навчальні заклади Кременчуцької громади. Загалом до Полтавської області надійшло 1 114 гаджетів.

Окрім цього, вчителі отримали можливість безкоштовно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року. Це набір інструментів для онлайн-комунікації між учнями та вчителями, які дають змогу організувати дистанційне навчання і зробити його продуктивнішим. Зокрема, проводити онлайн-уроки, публікувати й перевіряти домашні завдання тощо.