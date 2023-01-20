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Кременчук

«Кременчукводоканал» отримав трансформатори потужністю 400 кВА від Червоного Хреста

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 302

 

Загалом їх надійшло 10 штук

Цього тижня КП «Кременчукводоканал» отримало від Міжнародного Комітету Червоного Хреста як гуманітарну допомогу два силові трансформатори потужність 400 кВА. За інформацією мерії, всього для «Водоканалу» від цієї благодійної організації надійшло 10 таких трансформаторів.

Вже найближчим часом їх встановлять на об’єктах підприємства, електрообладнання яких вже відпрацювало термін своєї експлуатації. Це дасть можливість забезпечити стабільну роботу об'єктів, надійне постачання води споживачам та відведення стічних вод до очисних споруд каналізації.

Це вже не перша гуманітарна допомога, яку отримує Кременчук від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Протягом 2022 року ця благодійна організація передала нашому місту 20 великих місткостей для зберігання води, машину «швидкої» і велику кількість гуманітарної допомоги.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: Кременчукводоканал трансформатор Червоний Хрест гуманітарна допомога
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