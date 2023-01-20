Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області
20 січня у Кременчуці знову відключатимуть по дві черги одночасно, тобто світла не буде по 4 години. Про це повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
На 20 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00.00 до 7.00 — 406 МВт, з 7.00 до 24.00 — 440 МВт. Для порівняння 20 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.
Планують вимикати по дві черги одночасно — основну та додаткову, що позначена у дужках.
Доповнено:
З 7.28 у Полтавській області буде вимикатися одна черга (графік +4/-2).
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер