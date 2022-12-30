«ПОЕ» опублікувало графік відключення електроенергії на січень 2023 року

Вчора, 20:05 Переглядів: 501

Відключення по дві черги одночасно нікуди не ділося

«Полтаваобленерго» опублікувало графік відключення електроенергії на січень 2023 року.

Він передбачає можливість відключення двох черг одночасно і збільшенням тривалості черг у нічний час до 2,5 годин.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Раніше ми писали, що у «Полтаваобленерго» проведуть позапланову перевірку щодо недотримання графіків відключення.

Нагадуємо, що начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік порадив скаржитися на несправедливий розподіл електрики до керівництва громад, а начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що керівники громад мають моніторити ситуацію й доповідати в ОВА, якщо графіки розподілу електроенергії несправедливі.