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Кременчук, Надзвичайні новини, Україна, Світ

У сусідньому обласному центрі в смітнику знайшли цілий мішок з вибухонебезпечними предметами

Вчора, 21:00 Переглядів: 282

 

Воєнна небезпека ближче, ніж думає більшість жителів тилових регіонів

У Дніпрі в смітнику знайшли цілий мішок з вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, дивовижні «новорічні подарунки» комунальники знайшли на вулиці Сєченова, коли прибирали сміттєві баки. У мішку був цілий арсенал – гранати, міни та тротилові шашки.

 

Хто залишив такий «подарунок» у смітнику – невідомо.

- Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок (!) гранат, мін (!!) та тротилових шашок (!!!). Сподіваємося, що поліція та СБУ знайдуть мразей, який викидають таке «сміття», - наголосив Борис Філатов.

Мер Дніпра розповів, що представив колег до нагородження почесними грамотами та преміювання. За пильність.

 

За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, з початку року на території Полтавщини знищено:

  • 211 артснарядів;
  • 12 гільз до артснарядів;
  • 12 бойових частин до ракети;
  • 5 двигунів до ракети;
  • 4 авіаційні бомби;
  • 2 ВОГ-25;
  • 143 мінометних мін;
  • 23 ручні гранати;
  • 65 реактивних снарядів;
  • 20 ракет;
  • 2 гранатометних постріли;
  • 4 протитанкові міни;
  • 173 набої до стрілецької зброї;
  • 62 підривників;
  • 60 одиниць інших ВНП.

Станом на 30 грудня не знешкоджені боєприпаси відсутні.

Раніше ми писали, що у кременчуцькому підвалі знайшли протитанкову міну та набої.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: фейсбук сторінка Бориса Філатова
Теги: внп міни гранати сміття боєприпаси Дніпро
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