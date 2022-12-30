У сусідньому обласному центрі в смітнику знайшли цілий мішок з вибухонебезпечними предметами

Вчора, 21:00 Переглядів: 282

У Дніпрі в смітнику знайшли цілий мішок з вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, дивовижні «новорічні подарунки» комунальники знайшли на вулиці Сєченова, коли прибирали сміттєві баки. У мішку був цілий арсенал – гранати, міни та тротилові шашки.

Хто залишив такий «подарунок» у смітнику – невідомо.

- Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сєченова, знайшли у баку мішок (!) гранат, мін (!!) та тротилових шашок (!!!). Сподіваємося, що поліція та СБУ знайдуть мразей, який викидають таке «сміття», - наголосив Борис Філатов.

Мер Дніпра розповів, що представив колег до нагородження почесними грамотами та преміювання. За пильність.

За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, з початку року на території Полтавщини знищено:

211 артснарядів;

12 гільз до артснарядів;

12 бойових частин до ракети;

5 двигунів до ракети;

4 авіаційні бомби;

2 ВОГ-25;

143 мінометних мін;

23 ручні гранати;

65 реактивних снарядів;

20 ракет;

2 гранатометних постріли;

4 протитанкові міни;

173 набої до стрілецької зброї;

62 підривників;

60 одиниць інших ВНП.

Станом на 30 грудня не знешкоджені боєприпаси відсутні.

Раніше ми писали, що у кременчуцькому підвалі знайшли протитанкову міну та набої.