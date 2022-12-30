У сусідньому обласному центрі в смітнику знайшли цілий мішок з вибухонебезпечними предметами

У Дніпрі в смітнику знайшли цілий мішок з вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами, дивовижні «новорічні подарунки» комунальники знайшли на вулиці Сєченова, коли прибирали сміттєві баки. У мішку був цілий арсенал – гранати, міни та тротилові шашки.
Хто залишив такий «подарунок» у смітнику – невідомо.
Мер Дніпра розповів, що представив колег до нагородження почесними грамотами та преміювання. За пильність.
За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, з початку року на території Полтавщини знищено:
Станом на 30 грудня не знешкоджені боєприпаси відсутні.
Раніше ми писали, що у кременчуцькому підвалі знайшли протитанкову міну та набої.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер