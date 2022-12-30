286 кременчужан зробили вчора щеплення від COVID-19

Вчора, 22:01 Переглядів: 129

Містянам доступні вакцини Pfizer і CoronaVac, а Janssen ще не привезли

29 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 286 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 23;

2 доза – 22;

1 бустерна доза – 171;

2 бустерна доза – 70.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 825;

2 дози отримали – 116 499;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 32 251;

2 бустерні дози отримали – 3 236.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 28 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 331 особа.