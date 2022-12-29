331 щеплення від COVID-19 зробили вчора у Кременчуці

28 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 331 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що 21 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 224 особи.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер