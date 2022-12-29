Через знеструмлення на Полтавщині затримуються ряд потягів

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Затримка поки що складає 30 хвилин до 3 годин

Через часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині внаслідок ракетної атаки 29 грудня, ряд потягів курсують із затримкою. Як повідомили в Укрзалізниці, затримкою понад 30 хвилин наразі прямують поїзди, які прямують через Кременчук та Полтавщину: № 7/8 Одеса — Харків (+3 год 30 хв);

№ 65/66 Умань — Харків (+1 год 25 хв);

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ (+1 год 03 хв);

№ 111/112 Київ — Ізюм (+46 хв);

№ 11/12 Львів — Одеса (+43 хв);

№ 45/46 Харків — Ужгород (+35 хв);

№ 61/62 Харків — Одеса (+33 хв);

№ 129/130 Кременчук — Ворохта (+30 хв). В УЗ зазначили, що резервні тепловози працюють, жодного скасованого рейсу, рух продовжується.

Автор: Олеся Данилова

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