Через знеструмлення на Полтавщині затримуються ряд потягів

Через часткові знеструмлення на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині внаслідок ракетної атаки 29 грудня, ряд потягів курсують із затримкою.
Як повідомили в Укрзалізниці, затримкою понад 30 хвилин наразі прямують поїзди, які прямують через Кременчук та Полтавщину:
В УЗ зазначили, що резервні тепловози працюють, жодного скасованого рейсу, рух продовжується.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер