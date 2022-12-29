Наступного року пенсії в Україні проіндексують: як і на скільки їх підвищать

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 547

А працівникам бюджетної сфери з підвищенням зарплат доведеться зачекати – до перемоги у війні

Індексація пенсій в Україні в прийдешньому 2023 році попри війну відбуватиметься за планом — з 1-го березня. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що держава має змогу це зробити – відповідні кошти закладені у держбюджет 2023 року.

Правила індексації пенсій в Україні є наступними: 50% від інфляції плюс 50% від зростання заробітної плати.

Нагадаємо, що у березні 2022 року виплати для 10,7 млн пенсіонерів були проіндексовані на 14%.

У Мінсоцполітики заявили, що зараз проблем у ПФУ немає, усі пенсії виплачуються вчасно та в повному обсязі, і спрогнозували, що такою ситуація залишиться й наступного року.

Водночас з підвищеннями зарплати працівникам бюджетної сфери доведеться зачекати — до перемоги у війні.