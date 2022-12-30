Поліція Полтавщини встановила двох осіб, причетних до розбійного нападу на 18-річного юнака

Надзвичайна подія сталася 25-го грудня близько 10.20 в одній із квартир обласного центру. На лінію 102 зателефонував 18-річний полтавець, який повідомив, що до його квартири представившись кур’єрами вдерлися двоє невідомих чоловіків у масках. Погрожуючи ножем зловмисники змусили юнака віддати їм гроші.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану).
За вчинення такого злочину Кримінальний закон передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер