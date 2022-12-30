Поліція Полтавщини встановила двох осіб, причетних до розбійного нападу на 18-річного юнака

Вчора, 19:00 Переглядів: 415

Підозрювані вдерлися до квартири постраждалого та погрожували йому ножем

Надзвичайна подія сталася 25-го грудня близько 10.20 в одній із квартир обласного центру. На лінію 102 зателефонував 18-річний полтавець, який повідомив, що до його квартири представившись кур’єрами вдерлися двоє невідомих чоловіків у масках. Погрожуючи ножем зловмисники змусили юнака віддати їм гроші.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

— На місце події негайно скерували слідчо-оперативну групу поліції та оперативників нашого підрозділу. Під час проведення необхідних оперативно-слідчих заходів нам вдалося вийти на осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Ними виявилися двоє 19-річних полтавців. Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів слідчі вилучили ряд речових доказів. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів, — зазначив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

За вчинення такого злочину Кримінальний закон передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.