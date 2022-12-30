Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини встановила двох осіб, причетних до розбійного нападу на 18-річного юнака

Вчора, 19:00 Переглядів: 415

 

Підозрювані вдерлися до квартири постраждалого та погрожували йому ножем

Надзвичайна подія сталася 25-го грудня близько 10.20 в одній із квартир обласного центру. На лінію 102 зателефонував 18-річний полтавець, який повідомив, що до його квартири представившись кур’єрами вдерлися двоє невідомих чоловіків у масках. Погрожуючи ножем зловмисники змусили юнака віддати їм гроші.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

— На місце події негайно скерували слідчо-оперативну групу поліції та оперативників нашого підрозділу. Під час проведення необхідних оперативно-слідчих заходів нам вдалося вийти на осіб, причетних до особливо тяжкого злочину. Ними виявилися двоє 19-річних полтавців. Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів слідчі вилучили ряд речових доказів. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів, — зазначив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції Петро Скічко.

За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 4  ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану).

За вчинення такого злочину Кримінальний закон передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини розбійний напад Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх