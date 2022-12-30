У Кременчуці 29 грудня в бійці у барі загинув 25-річний молодик

29 грудня в бійці у барі загинув чоловік. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції та СУ ГУНП.
Близько 21.50 до поліції надійшла інформація, що поблизу одного із розважальних закладів Кременчука виник конфлікт між групою людей, під час якого молодий чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. На місце події прибули лікарі та поліцейські. Медики одразу приступили до невідкладних реанімаційних заходів, але врятувати життя потерпілого не вдалося.
Слідчо-оперативна група поліції встановила особу загиблого. Ним виявився 25-річний кременчужанин. Наразі тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер