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Надзвичайні новини

У Кременчуці 29 грудня в бійці у барі загинув 25-річний молодик

Вчора, 18:14 Переглядів: 1 059 Коментарів: 1

 

Медики намагалися його реанімувати, але не змогли

29 грудня в бійці у барі загинув чоловік. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції та СУ ГУНП.

Близько 21.50 до поліції надійшла інформація, що поблизу одного із розважальних закладів Кременчука виник конфлікт між групою людей, під час якого молодий чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. На місце події прибули лікарі та поліцейські. Медики одразу приступили до невідкладних реанімаційних заходів, але врятувати життя потерпілого не вдалося.

Слідчо-оперативна група поліції встановила особу загиблого. Ним виявився 25-річний кременчужанин. Наразі тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції, повідомив:

- Під час першочергових, оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські за кілька годин встановили очевидців та учасників конфлікту. Попередньо відомо, що між двома компаніями, які відпочивали в закладі, виник конфлікт, який надалі переріс у бійку на вулиці. Унаслідок бійки загинув 25-річний місцевий чоловік. У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: бійка смерть загинув
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Коментарі: 1

286
DNIWE:
Вчора, 18:27

чому не пишуть в якому гадюшнику це сталося? Чи кременчужани не мають права знати, де їх можуть вбити?


19 0

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