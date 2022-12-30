Вчора у Кременчуці виявили 6 випадків інфікування COVID-19

Вчора, 18:00 Переглядів: 228

29 грудня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

2 жінки віком 34 і 60 років;

3 чоловіки віком від 25 до 60 років;

1 дитина першого року життя.

Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.

Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 269;

одужало - 26 480;

померло - 736.

Нагадуємо, що 28 грудня у Кременчуці зареєстрували 4 нових випадки захворювання на COVID-19.