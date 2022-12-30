Вчора у Кременчуці виявили 6 випадків інфікування COVID-19

29 грудня у Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.
Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 28 грудня у Кременчуці зареєстрували 4 нових випадки захворювання на COVID-19.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер