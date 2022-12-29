У Кременчуці вчора підтвердили 4 випадки інфікування COVID-19

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 162

28 грудня у Кременчуці зареєстрували 4 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

1 жінка віком 55 років;

2 чоловіки віком від 38 до 79 років

1 дитина віком 1 року.

3 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.

Одужали 6 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 263;

одужало - 26 470;

померло - 736.

Нагадуємо, що 27 грудня у Кременчуці від COVID-19 помер 73-річний чоловік.