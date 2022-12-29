У Кременчуці вчора підтвердили 4 випадки інфікування COVID-19

28 грудня у Кременчуці зареєстрували 4 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
3 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.
Одужали 6 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 27 грудня у Кременчуці від COVID-19 помер 73-річний чоловік.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер