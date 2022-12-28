Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 73-річний чоловік

27 грудня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 16 пацієнтів.
Одужали 3 особи.
На жаль, помер 73-річний чоловік.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 26 грудня у Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер