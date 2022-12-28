Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 73-річний чоловік

Вчора, 19:31 Переглядів: 289

За день виявили коронавірус у 10 кременчужан

27 грудня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

4 жінки віком від 43 до 69 років;

5 чоловіків віком від 28 до 85 років,

1 дитина віком 2 років.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 - перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 16 пацієнтів.

Одужали 3 особи.

На жаль, помер 73-річний чоловік.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 259;

одужало - 26 464;

померло - 736.

Нагадуємо, що 26 грудня у Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19.