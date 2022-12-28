На Полтавщині розшукують безвісти зниклого 45-річного Олександра Холстінкіна

Вчора, 19:00 Переглядів: 522

Чоловік 8 грудня пішов з дому і до цього часу не повернувся

Лубенський районний відділ поліції Полтавської області розшукує Олександра Вікторовича Холстінкіна, 1977 року народження, мешканця села Малий В’язівок Лубенського району. Відомо, що чоловік 8 грудня пішов з дому і до цього часу не повернувся.

Прикмети чоловіка: близько 170 см, худорлявої статури, шкіра смугла, волосся темне, має залисину. На момент зникнення був одягнений у чорну шапку, в’язаний білий светр до горла, коротку темну куртку, чорні джинси, чорні черевики.

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, яка допоможе пришвидшити його розшук, повідомте її до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області за телефонами: (053251)-79-14, 066-686-33-47, 050-440-82-76, або 102.