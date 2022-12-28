На Полтавщині селянин незаконно приватизував трансформаторну підстанцію з лінією електропередач

Вчора, 18:29 Переглядів: 911

На Полтавщині житель села Пісків незаконно приватизував трансформаторну підстанцію з лінією електропередач. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Прокуратура зверталася до суду в інтересах Лубенської територіальної громади до цього жителя Пісків. Підставою для пред’явлення позову стала протиправна передача у власність чоловіку об’єкта нерухомого майна. Його приватизація ставила під загрозу безпечність та ефективність експлуатації системи розподілу та безперешкодне отримання споживачами с. Піски електричної енергії.

У серпні цього року Лубенський міськрайонний суд задовольнив позовну заяву Лубенської окружної прокуратури про скасування державної реєстрації права власності на трансформаторну підстанцію з лінією електропередач довжиною 1,3 км, розташовану у селі Піски.

Наразі Лубенська окружна прокуратура забезпечила виконання рішення Лубенського міськрайонного суду. Право комунальної власності на трансформаторну підстанцію з лінією електропередач у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстрували за Лубенською територіальною громадою.

*Фото ілюстративне