Жорстка аварія: на Полтавщині зіткнулися автобус з 14 пасажирами та легковик

Вчора, 18:00 Переглядів: 3 700

Автобус та авто злетіли у кювет, а легковик ще й перекинувся

28 грудня близько 15.00 на автодорозі Гадяч-Опішня (поблизу села Морози Зіньківської громади Полтавського району) пасажирський автобус БАЗ, за кермом якого їхав 38-річний житель одного із сіл Миргородської громади, зіткнувся з автомобілем Toyota Hilux під керуванням 59-річного полтавця. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

Автобус та авто злетіли у кювет, а легковик ще й перекинувся. Унаслідок зіткнення травми отримав 35-річний пасажир автомобіля Toyota, якого госпіталізували до Зіньківської міської лікарні. Обоє водіїв отримали незначні тілесні ушкодження. Їх оглянули та надали необхідну допомогу лікарі.

На момент зіткнення в автобусі перебували 14 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.