У Кременчуцькому районі знизився рівень безробіття – на обліку перебуває менше 2-х тисяч людей

Вчора, 17:31 Переглядів: 450 Коментарів: 1

Наразі на обліку перебуває на 11% менше безробітних, ніж торік

Протягом 2022 року на обліку у Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості населення перебували 5700 безробітних, що на 25% менше, ніж минулого року (7637).

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, на вільні на новостворені робочі місця протягом року влаштовано 738 осіб (минулого року 1169). За 9 місяців 2022 року на громадські роботи направлено 39 безробітних (минулого року лише один).

Одноразову грошову допомогу на відкриття власної справи цього року безробітні не отримували.

Всього ж на обліку наразі перебуває 1844 безробітних (минулого року 2083), що на 11% менше, ніж торік.