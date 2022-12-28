Цього року врожайність культур на Кременчуччині була на 10-15% вище, ніж торік

Під врожай 2023 року в Кременчуцькому районі засіяли 49 361 га озимих культур.
Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Озимої пшениці засіяно 35,7 тисячі га проти 47,7 тисячі га минулого року, озимим ячменем — 1,1 тисячі га проти 6,2 тисячі га минулого року та житом — 326 га проти 2466 га. А от озимим ріпаком засіяли удвічі більшу площу, ніж минулого року — 12,1 тисячі га проти 6,7 тисячі. Це пояснюється стабільно високою ціною на зерно ріпаку.
Аграрії продовжують збирати пізні зернові. Цього року у районі зібрано:
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер