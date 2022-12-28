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Цього року врожайність культур на Кременчуччині була на 10-15% вище, ніж торік

Вчора, 20:00 Переглядів: 267

 

Озимими культурами в районі засіяно понад 49 тисяч га землі

Під врожай 2023 року в Кременчуцькому районі засіяли 49 361 га озимих культур.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Озимої пшениці засіяно 35,7 тисячі га проти 47,7 тисячі га минулого року, озимим ячменем — 1,1 тисячі га проти 6,2 тисячі га минулого року та житом — 326 га проти 2466 га. А от озимим ріпаком засіяли удвічі більшу площу, ніж минулого року — 12,1 тисячі га проти 6,7 тисячі. Це пояснюється стабільно високою ціною на зерно ріпаку.

— Усі посіви знаходяться у гарному чи задовільному стані, — зазначив Артем Даценко.

Аграрії продовжують збирати пізні зернові. Цього року у районі зібрано:

  • сої намолочено 79,5 тисяч тонн з площі 29776 га при середній врожайності 27,6 ц/га (минулого року 20 ц/га);
  • соняшника зібрано 173 тисячі тонн з площі 67267 га  при середній врожайності 25,8 ц/га (минулого року 24,8 ц/га);
  • цукрового буряка зібрано 700 тисяч тонн з площі 15480 га при середній врожайності 454 ц/га (минулого року 410 ц/га);
  • кукурудзи намолочено 522 тисячі тонн з площі 71657 га із засіяних 86160 га при середній врожайності 72,9 ц/га (минулого року 62,8 ц/га) – збір врожаю продовжується.
— Цього року погодні умови були більш сприятливими, що покращило середню врожайність культур на 10-15% від торішньої, — зазначив Артем Даценко.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район врожай пшениця соняшник кукурудза
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