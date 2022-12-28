На Полтавщині 12-річна дитина травмувалась на подвір’ї, підпаливши петарду

Вчора, 20:33 Переглядів: 385

Учора, 27 грудня, 12-річний хлопчик отримав травму на своєму подвір’ї, підпаливши петарду. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до місцевої лікарні, де йому була надана необхідна допомога. Близько 16.40 медики повідомили про це поліцію.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

Наразі поліція Хорольщини проводить перевірку та встановлює обставини травмування малолітньої особи.

— Шановні батьки, опікуни, дорослі! Закликаємо ретельніше контролювати дозвілля дітей, особливо малолітніх. Не залишайте їх без нагляду, забезпечте їм безпечне перебування вдома та на вулиці. Приділяйте їм більше уваги, навчайте правилам безпеки у побуті. Зверніть особливу увагу дітей на небезпеку, яку несуть в собі піротехнічні вироби, вибухонебезпечні предмети та предмети, що можуть спровокувати пожежу. Пам’ятайте, що за безпеку дітей відповідальні дорослі. Бережіть себе та тих, хто поруч, — йдеться у повідомленні.

В поліції нагадують, що Рада оборони Полтавської області ухвалила рішення щодо заборони продажу та використання піротехніки.