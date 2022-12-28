Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 12-річна дитина травмувалась на подвір’ї, підпаливши петарду

Вчора, 20:33 Переглядів: 385

 

Подія сталася на Хорольщині — поліція з’ясовує обставини травмування дитини піротехнічним предметом

Учора, 27 грудня, 12-річний хлопчик отримав травму на своєму подвір’ї, підпаливши петарду. Дитину з тілесними ушкодженнями доставили до місцевої лікарні, де йому була надана необхідна допомога. Близько 16.40 медики повідомили про це поліцію.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

Наразі поліція Хорольщини проводить перевірку та встановлює обставини травмування малолітньої особи. 

— Шановні батьки, опікуни, дорослі!

Закликаємо ретельніше контролювати дозвілля дітей, особливо малолітніх. Не залишайте їх без нагляду, забезпечте їм безпечне перебування вдома та на вулиці. Приділяйте їм більше уваги, навчайте правилам безпеки у побуті. Зверніть особливу увагу дітей на небезпеку, яку несуть в собі піротехнічні вироби, вибухонебезпечні предмети та предмети, що можуть спровокувати пожежу. Пам’ятайте, що за безпеку дітей відповідальні дорослі. Бережіть себе та тих, хто поруч, — йдеться у повідомленні.

В поліції нагадують, що Рада оборони Полтавської області ухвалила рішення щодо заборони продажу та використання піротехніки.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини травма петарда Хорол
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 51 від 22 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх