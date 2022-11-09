Кременчук отримав великі ємкості для зберігання води

Вчора, 22:00 Переглядів: 220

Сьогодні, 9 листопада, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста передали для Кременчука великі ємкості для зберігання води. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова Віталій Малецький.

Така допомога необхідна, адже дасть можливість місту зробити більший запас питної води на випадок надзвичайних ситуацій.

- Щиро вдячний за допомогу від усієї кременчуцької громади! Разом ми здолаємо будь-які негаразди! - написав Малецький.

Раніше ми писали, що у Кременчуці готують аварійний запас води.