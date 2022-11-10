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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Учора 176 громадян щепилися від COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 171

 

Кременчужанам доступні вакцини Pfizer, CoronaVac та Janssen

9 листопада у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 176 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

  • 1 доза – 6;
  • 2 доза – 16;
  • 1 бустерна доза – 125;
  • 2 бустерна доза – 29.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

  • 1 дозу отримали – 117 420;
  • 2 дози отримали – 115 007;
  • додаткову дозу отримали – 65;
  • 1 бустерну дозу отримали – 28 274;
  • 2 бустерні дози отримали – 1 439.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Лікаря Парнети, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • просп. Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали про те, чи потрібно якось готуватися до рутинних, чи протиковідних щеплень.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація статистика
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