Учора 176 громадян щепилися від COVID-19 у Кременчуці

9 листопада у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 176 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали про те, чи потрібно якось готуватися до рутинних, чи протиковідних щеплень.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер