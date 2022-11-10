Вражаючий камбек та єдина шайба від представника українського чемпіонату ХК «Кременчука»

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 212

Легіонерський кулак збірної України (U20) нокаутував «Требішов» 9 шайбами! Молодіжна збірна України до 20 років здобула вольову перемогу у товариському поєдинку проти словацького «Требішова». На екваторі матчу «синьо-жовті» ще поступалися супернику у дві шайби, але потім переключили тумблер, додали в русі та закинули дев’ять (!) шайб і зробили вражаючий камбек у найкращих традиціях команди Олександра Бобкіна та Руслана Борисенка – 9:4.

У складі українців вісім із дев’яти шайб закинули легіонери з чемпіонатів Чехії, Польщі, Литви, Німеччини та Словаччини, а один гол на свій рахунок записав представник внутрішньої першості – Тимофій Савицький, нападник ХК «Кременчук».

ХК «Требішов» (Словаччина) – Україна (U-20) – 4:9 (1:0, 1:4, 2:5)

Шайби: 1:0 – Романов (Крісматуллін, - більш.), 13:25. 2:0 – Романов (штрафний кидок), 30:27. 2:1 – Сидоренко (Бабенко, Лисак, - більш.), 30:55. 2:2 – Ковальчук (Царковський, Волков), 32:52. 2:3 – Лисак (Царковський, Сушков, - більш.) 35:20. 2:4 – Т.Савицький (О.Койда), 37:10. 2:5 – Сушков (Лисак, Атаманчук), 46:08. 2:6 – Грабовецький (Царковський, Ковальчук), 46:24. 2:7 – Красножон (Сидоренко, - більш). 3:7 – Романов (Крісматуллін), 53:19. 3:8 – Лисак, 54:23. 3:9 – Шамардін (Савицький), 57:46. 4:9 – Шинанський, 58:37.

Україна: Сердюк (Арцатбанов, 30:55); Сушков – Волков, Бабенко – Трошкін, Первушин – Портной, Шамардін – Кисельов; Ковальчук – Царковський – Грабовецький, Красножон – Садовіков – Сидоренко, Т.Савицький – Дубський – О.Койда, Кривоножкін – Атаманчук – Лисак. Тренер – Олександр Бобкін.

Напередодні від'їзду до Требішова українці провели два льодові тренування, на одному з яких тренерський штаб Олександра Бобкіна вирішив простимулювати гравців, оголосивши матеріальне заохочення для тієї ланки, яка заб'є найбільше шайб у ситуаціях з виходами на ворота «3 в 0»!

У результаті символічними переможцями такого мініконкурсу стала лінія: Дубський – Савицький (Тимофій Савицький нападник ХК «Кременчук») – Койда, яка вразила партнерів своєю ефективністю та результативністю.