У Кременчуці вулицю перейменували на честь зірки німого кіно Віри Холодної

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 268

Вулицю Маршала Рокосовського у Кременчуці перейменували на честь зірки німого кіно Віри Холодної. Вона народилася у 1893 році у Полтаві. Коли Вірі було два роки, батьки переїхали до москви, де жила її бабуся по матері. Віра мріяла стати балериною і навіть вступила в балетне училище Великого театру, але через рік бабуся-аристократка змусила його покинути. З 11 років гімназистка Віра відвідувала гурток молодих артистів художнього театру, брала уроки гри на сцені.

ЇЇ чоловіком був юрист та журналіст Володимир Холодний. Родина Холодних на той час була дуже відома в українських колах. Один з братів Володимира, Олексій, був музичним критиком. Микола Холодний був ботаніком, фізіологом та мікробіологом, чиє ім’я нині носить інститут ботаніки НАН України. Ще один брат, Григорій, теж був ученим, секретарем Українського видавничого товариства у москві.

У 1914 році Володимира Холодного мобілізували на війну. Щоб прогодувати родину, Віра Холодна отримала свою першу роль – няньки-італійки в екранізації Анни Кареніної. Уже за рік вона знімалася у 13 фільмах, а за деякий час публіка почала цілеспрямовано йти у кінотеатри «на Холодну».

У квітні 1918 році Холодна разом із кіностудією Ханжонкова, де регулярно знімалася, переїхала до Одеси. Крім зйомок у кіно, Віра Холодна багато виступала на естраді.

Акторка померла несподівано, в розквіті сил, в лютому 1919 році. За офіційною версією – від вірусу іспанського грипу. Пізніше пішли чутки, що Віру Холодну отруїли за наказом Троцького – Одеса в ті часи переживала інтервенцію військ Антанти, і Троцький мав план підкупити начальника штабу французької армії Фрейнберга з тим, щоб той вивів із міста свої війська. За переказами, Фрейнбергу таки передали солідну суму, і зробила це саме Віра Холодна. За що й поплатилася – Троцькому зайві свідки не були потрібні. За дивним збігом обставин невдовзі одне за одним померли чоловік Віри Холодної та її мама.