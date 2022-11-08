8 та 9 листопада шкідливі домішки накопичуватимуться у повітрі Кременчука

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У зв'язку з метеорологічними умовами (малоградієнтне поле підвищеного тиску, слабкий вітер, низький шар вертикального перемішування повітряних мас), що спостерігаються у Кременчуці з 5 листопада, протягом доби 8 листопада, вночі та вранці 9 листопада зберігатиметься тенденція для накопичення шкідливих домішок у приземному шарі атмосферного повітря. Такі дані наводить лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Кременчужанам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.