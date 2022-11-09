Перехрестя вулиць Київської та Пугачова у Кременчуці за непрацюючих світлофорів проїхати складно

Чому на одному з найбільших перехресть транспортних артерій у Кременчуці під час вимкнення електроенергії та світлофорів не працюють регулювальники
Водії скаржаться, що одне з найскладніших перехресть вулиць у Кременчуці за кількістю автотранспорту дуже складно проїхати під час вимкнення електроенергії та світлофорів. Виникає ситуація, яка може привести до ДТП та загибелі людей. Мова йде про перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова – одних із найбільших транспортних артерій міста.
На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації журналісти запитали в Олега Лєдніка хто має організовувати безпечний рух транспорту у населених пунктах під час виникнення таких складних ситуацій? Зокрема, на цьому перехресті. Та чи можна організувати у такий час роботу регулювальників на найскладніших перехрестях?
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер