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Перехрестя вулиць Київської та Пугачова у Кременчуці за непрацюючих світлофорів проїхати складно

Вчора, 21:00 Переглядів: 276

 

Чому на одному з найбільших перехресть транспортних артерій у Кременчуці під час вимкнення електроенергії та світлофорів не працюють регулювальники

Водії скаржаться, що одне з найскладніших перехресть вулиць у Кременчуці за кількістю автотранспорту дуже складно проїхати під час вимкнення електроенергії та світлофорів. Виникає ситуація, яка може привести до ДТП та загибелі людей. Мова йде про перехрестя вулиць Київської та Вадима Пугачова – одних із найбільших транспортних артерій міста.

На ранковому брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації журналісти запитали в Олега Лєдніка хто має організовувати безпечний рух транспорту у населених пунктах під час виникнення таких складних ситуацій? Зокрема, на цьому перехресті. Та чи можна організувати у такий час роботу регулювальників на найскладніших перехрестях?

— Такі питання у кожній ОТГ має вирішувати відділ транспорту чи інші структури органів місцевого самоврядування, залучаючи патрульну поліцію. Військова адміністрація регулюванням руху автотранспорту на вулицях міст не займається. Це не той орган, який розв'язує усі проблеми територіальних громад. Якщо ж мерія не в змозі все це організувати — будемо допомагати, — зазначив Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА перехрестя світлофори відключення електроенергії
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