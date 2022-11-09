Застосунок Look to Speak, який дозволяє говорити тим, хто не може, тепер доступний українською

Вчора, 20:32 Переглядів: 182

Розробка від Google для людей із моторними та мовленнєвими порушеннями

У Google ще кілька років тому розробили мобільний застосунок Look to Speak, який допомагає людям із моторними та мовленнєвими порушеннями «говорити» очима, але тільки зараз він отримав українську локалізацію — тобто можливість говорити українською.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Механіка застосунку Look to Speak геніально проста та складна водночас. Користувач має змогу зберегти певні фрази та завдяки руху очей відтворити їх голосом.

— Звісно, це не повноцінне спілкування, але це не аби яка можливість для тих, хто втратив здатність розмовляти, або має вроджену проблему, — додали у МОЗ.

Завантажити додаток можна за посиланням.

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