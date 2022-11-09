Застосунок Look to Speak, який дозволяє говорити тим, хто не може, тепер доступний українською

У Google ще кілька років тому розробили мобільний застосунок Look to Speak, який допомагає людям із моторними та мовленнєвими порушеннями «говорити» очима, але тільки зараз він отримав українську локалізацію — тобто можливість говорити українською.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Механіка застосунку Look to Speak геніально проста та складна водночас. Користувач має змогу зберегти певні фрази та завдяки руху очей відтворити їх голосом.
Завантажити додаток можна за посиланням.
Раніше ми писали, що в усіх комунальних медзакладах Полтавщини запрацювала Дія.QR.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер