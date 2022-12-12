Кому +60%, а кому і +80%: як на лівобережжі «не подорожчало» тепло

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 913 Коментарів: 1

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з тогорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%. Адже за тепло потрібно буде платити й влітку





Такі меседжі почали надходити увечері, 7 грудня. Дивимось платіжку: по теплу вже два рядки. За саме опалення та якесь диво-дивне, ОП. У/П ПТЕ. Загалом сума за опалення за листопад вийшла майже така сама, як і рік назад. Потрібно платити лише на 100 грн більше. Але цьогоріч опалення дали пізніше й обсяг споживання був набагато менший, ніж у листопаді 2021. А оплата майже однакова. Тож звідки такі цифри, і наскільки плата у цьому сезоні буде вищою порівняно з минулим роком?

Чому платити дорожче, але це не «підвищення»

Кременчуцьку ТЕЦ розбомбили. Вона перейшла на баланс області. КП «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ. Рішення міська влада ухвалила 20 жовтня.

Тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго». Вони відрізняються від тих, що були у Кременчуцької ТЕЦ. І для споживачів — не у кращий бік. Платити порівняно із минулим сезоном доведеться більше. Частково платити потрібно буде і влітку. Кременчужани не очікували, що плата зросте, бо був ухвалений мораторій на підвищення тарифів.

Але підвищення як би й не було. Тарифи для КП «Полтаватеплоенерго» затвердили ще восени 2021 року, до введення мораторію. У «Полтаватеплоенерго» діє двоставковий тариф. Так у кременчужан було раніше, коли за тепло платили цілий рік, а не лише в опалювальний сезон. Але зараз методика розрахунків інша. Рахунок розбили на дві частини:

ОПАЛЕНН.ПТЕ — умовно-змінна частина. Сплачується за фактично використане тепло за лічильниками, що встановлені на житлових будинках. Тариф — 1248,25 грн/Гкал. Тобто, помножили споживання газу на цей тариф, отримали суму, що потрібно сплатити. Це менше, ніж тогорічний тариф від ТЕЦ — він складав 1796,4 грн/Гкал.

ОП. У/П ПТЕ — новинка сезону, умовно-постійна частина. Така собі абонплата, що береться цілий рік. В червні-вересні її теж потрібно сплатити. У кожного будинку вона різна. Бо «розмір нарахування залежить від теплового навантаження житлового будинку». У платіжках, які ми подивились, у середньому, ця абонплата становить 10-17 грн за квадратний метр. Тобто, власник однокімнатної хрущовки має щомісяця протягом року сплачувати приблизно 350-550 грн на місяць, за двокімнатну квартиру — 400-900 грн, трикімнатну — від 700 грн. Цифри орієнтовні, залежать від площі квартири та тарифу для конкретного будинку.



У «Полтаватеплоенерго» розповідають, що тариф закладають витрати підприємства на ремонт котелень, оновлення теплових мереж та обладнання, зарплати, податки тощо.

Підрахунки підвищення, якого «нема»

Під час брифінгу минулого четверга начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що у кременчужан — такі самі тарифи, як і у споживачів Полтави, Решетилівки та інших міст, які обслуговує «Полтаватеплоенерго».

— Тарифи на тепло та гарячу воду не збільшені, а залишаються на рівні минулого року. Крім того, вважаю, що платити за опалення протягом року зручніше, ніж протягом 5-6 місяців.

У полтавців також був шок, коли вони влітку отримали платіжки з рахунком за тепло по 500-800 грн. Від посадовців вони почули отаке:

— Перевагою такого тарифу для населення є те, що для них зменшується фінансове навантаження в опалювальний період. І, фактично, за період із квітня до жовтня населення сплатить 25% вартості тих послуг, які отримає в опалювальний період, — цитує «Суспільне Полтава» комерційного директора «Полтаватеплоенерго» Романа Кашина.





Ми подивились рахунки за тепло цей та минулий рік двокімнатної та трикімнатної квартири. Підрахували, скільки за умови такого самого споживання обсягів тепла ми будемо платити «Полтаватеплоенерго». Звичайно, в реальності взимку рахунок буде відрізнятись, бо споживання може бути іншим через погодні умови. Проте такий підхід дозволяє наочно побачити різницю у тарифах і відчути «переваги тарифу» та «зниження навантаження».





Трикімнатна квартира, 66.5 кв.м (опалювальної площі)

Минулого року за опалення сплачено 9365 грн. За тарифами «Полтаватеплоенерго» при такому самому споживанні оплата за рік складатиме понад 15 тис. грн (+62%). З них в опалювальний сезон — 11591 грн (+20%), абонплата (728 грн щомісяця) за квітень-вересень — 3645 грн.

Двокімнатна квартира, 51,4 кв.м

Минулого року за опалення сплачено 9334 грн. За тарифами «Полтаватеплоенерго при такому самому споживанні оплата за рік складатиме майже 17 тис. грн (+80%). З них в опалювальний сезон — 12,5 тис. грн (+35%), абонплата за квітень-вересень — понад 4 тис. грн. Вартість опалення — дорожча ніж у 3-кімнатній квартирі: поставили високу абонплату (майже 17 грн за кв.м. площі), тому щомісячний платіж — 872 грн...

Отже:

Дякуємо, що з теплом.

2. В опалювальний сезон платити доведеться більше, але 20-40% (цифри орієнтовні, у кожного будинку власний тариф).



3. Платити потрібно буде і влітку. Бо умовно-незмінна частина — це на кшталт абонплати. І зараз вона 400-1100 грн залежно від площі. Звісно, якщо не змінять тариф або Кременчуку з весни не змінять постачальника. Якщо все залишиться, як є, то переплата порівняно з тогорічними платіжками — 60-80%. Принаймні, для 2-3 кімнатних квартир.

4. Не була проведена жодна роз'яснювальна робота з боку посадовців. Рішення ухвалене 20 жовтня. Тобто, у мерії вже мали розуміти, що більша частина населення отримає у грудні платіжні з новими цифрами. І ці цифри будуть значно більші за ті, на які кременчужани розраховували в умовах війни та економічної кризи розраховували. Жодного, роз'яснення з приводу тарифів з боку влади з моменту ухвалення рішення (це 1,5 місяця) ми не побачили.

5. Чим більша площа квартири, тим більш подорожчає опалення. Саме коштом щомісячної абонплати, яка залежить від площі житла. У кожного будинку власний тариф на абонплату — як пощастить.



6. Найбільше подорожчають порівняно з тогорічними платіжками квітень та жовтень — місяці з мінімальним споживанням тепла. Адже Кременчуцькій ТЕЦ ми платили за фактом спожитого обсягу газу. А «Полтаватеплоенерго» сплачуватимемо щомісячну абонплату. Загалом, виходить, що чим менше споживання тепла, тим більша переплата порівняно з тогорічними платіжками.

7. Опалення на лівобережжі стає дорожчим за правобережжя. Раніше мешканці лівобережжя були у більш вигідному становищі: тарифи Кременчуцької ТЕЦ були нижчі, за КП «Теплоенерго». Тепер навпаки: на правобережжі тепло дешевше. На прикладі 2-х та 3-х кімнатної квартир з наших підрахунків, за рік оплата за тепло на лівобережжі буде вища на 4,5-6,5 тис грн.

8. Якщо будуть відключення тепла, послуга не надаватиметься, все одно потрібно платити цю абонплату.

Постанова Кабміну Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії й типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії (21 серпня 2019 р. № 830) каже про інше:

У тій самій постанові зазначено, що споживач не звільняється від оплати послуги, отриманої до укладення договору:







