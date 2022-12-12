Студента з Кременчука Юрія Погорільця нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня

Вітаємо студента Кременчуцького національного університету та захисника України
Орденом «За мужність» II ступеня нагородили захисника України з Кременчука Сергія Погорільця, який є студентом Кременчуцького національного університету.
— Указом Президента України №384 від 02.06.2022 р. здобувача кафедри економіки КрНУ, студента магістратури за спеціальністю 051 - Економіка, Погорільця Сергія Юрійовича, який боронить Україну, нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня, — йдеться у повідомленні Кафедри економіки КрНУ ім. М.Остроградського.
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