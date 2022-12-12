У громадах Полтавщини формують проднабори: їх видаватимуть ВПО

Громади Полтавщини отримують харчові продукти, які формуватимуть у проднабори й видаватимуть вимушеним переселенцям.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Першочергово такі набори отримають пенсіонери, люди з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї.
Вже відвантажили 180 тонн продукції для 18 громад. Усе пропорційно розподілене відповідно до кількості зареєстрованих переселенців.
Раніше ми писали, що у начальника Полтавської ОВА новий заступник.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер