У громадах Полтавщини формують проднабори: їх видаватимуть ВПО

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 5

Полтавська область отримує харчові продукти для переселенців за державний кошт

Громади Полтавщини отримують харчові продукти, які формуватимуть у проднабори й видаватимуть вимушеним переселенцям.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Першочергово такі набори отримають пенсіонери, люди з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї.

— Макарони, цукор, олія, згущене молоко, крупи, кава, печиво — те, з чого складатиметься проднабір. Усі продукти закуплені за державні кошти, — розповів він.

Вже відвантажили 180 тонн продукції для 18 громад. Усе пропорційно розподілене відповідно до кількості зареєстрованих переселенців.

- Громади мають повідомити ВПО, коли відбуватиметься видача, - додав Лунін.

Раніше ми писали, що у начальника Полтавської ОВА новий заступник.