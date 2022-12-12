16-річний юнак впав з мосту та провалився під кригу

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Того ж дня водолази вилучили тіло з водойми

Вчора, 11 грудня, у Кременчуцькому районі потонув 16-річний юнак. За даними рятувальників, о 20.33 в смт Семенівка, переходячи по мосту озеро Крива Руда, хлопець спіткнувся, випав за міст та провалився під кригу.

До проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 1 відділення 8 ДПРП та водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області. О 23.42 хв тіло загиблого вилучили з водойми.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.