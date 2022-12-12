У Кременчуці жінка згоріла у власному будинку

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11 грудня о 14.43 у приватному будинку на вул. Котляревського у. Кременчуці виникла пожежа. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання. На місці пожежі виявили тіло господарки, яке направлено до Бюро судово-медичної експертизи 4-тої міської лікарні.

Пожежу локалізували о 15.12, а о 16.40 – ліквідували.

Вогонь знищив вікно, побутові прилади, речі бувші у вжитку, закоптив 25 кв. м стін та стелі. Будинок врятували від знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 10 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.