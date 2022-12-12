До 300-річчя Григорія Сковороди у Кременчуці презентували «Мудрість небесного сувою»

До 300-річчя Григорія Сковороди міське дитяче об'єднання «Армія Добра» представила творчий проєкт «Мудрість небесного сувою». Проєкт презентували на Всеукраїнському форумі лідерів учнівського самоврядування.
Роботу підготували за підтримки департаменту освіти, міського Палацу культури, міської художньої галереї, міської ТРК, Кременчуцьких ліцеїв 4, 10, 30, КМЦПО «Академія майбутнього».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер